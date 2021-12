Rostock

Statt in der Spielothek vom Sofa aus im Internet Zocken? Seit 1. Juli kein Problem mehr: Seitdem gilt der neue Staatsvertrag, der Onlineglücksspiel legalisiert. Experten befürchten, dass die Zahl der Spielsüchtigen im Netz zunimmt. Gefährdet sind vor allem junge Menschen.

Welche Folgen das haben kann, weiß der Rostocker Christian Köhn: 18 Jahre lang war er onlineglücksspielsüchtig und landete sogar im Gefängnis. Heute geht er an Schulen und erzählt dort seine Geschichte, um andere zu warnen.

„Ich wusste, dass irgendwann die Polizei vor der Tür steht“

„Ich wusste, dass irgendwann die Polizei vor der Tür steht, aber in dem Moment ging es nur ums Spielen“, sagt Köhn über den Tiefpunkt seiner Sucht. Ähnlich könnte es bald mehr jungen Menschen gehen, befürchtet Cathleen Mehl von der Suchtberatungsstelle der Volkssolidarität Rostock, wo seit 2019 schwerpunktmäßig Glücksspielsüchtige beraten werden. „Wir sehen die Legalisierung sehr kritisch, weil nun jeder ab 18 Jahren vom heimischen PC, Smartphone oder Tablet aus Onlineglücksspiele machen kann“, sagt die Sozialpädagogin.

Dass viele Hemmschwellen wegfielen, mache das Glücksspiel im Netz so gefährlich: „Ich muss nicht mehr rausgehen in die Spielhalle, ich muss mir kein Geld von der Bank holen, sondern kann es bequem vom Rechner aus starten“, so Mehl. Zudem bewege sich die Alterskurve der Spielsüchtigen seit fünf Jahren steil nach unten. „Während vorher die 30- bis 45-Jährigen Hilfe gesucht haben, sind es heute oft Anfang bis Mitte 20-Jährige“, so die Suchttherapeutin.

Laut Suchthilfebericht MV 2020 haben im vergangenen Jahr 294 Spielsüchtige Hilfe in den Beratungsstellen im Land gesucht. 69 davon waren es in Rostock. „Rund die Hälfte davon spielt in der Spielhalle, die andere Hälfte spielt mittlerweile online“, so Mehl. Möglich sei dies vor der Legalisierung auf nicht deutschen Glücksspielseiten gewesen – damals eine Grauzone. „Aber weil es bei uns verboten war, war die Hemmschwelle höher“, so Mehl. Mit der Legalisierung werde suggeriert, dass Onlineglücksspiele nicht gefährlich seien.

Aggressive Werbung auf hart umkämpften Markt

Auch wenn die Zahl der Glücksspielsüchtigen in den vergangenen fünf Jahren rückläufig war, (2018 waren es noch 395) sei die Zahl der Süchtigen, die im Netz spielten, gestiegen (2018 waren es 66, im vergangenen Jahr bereits 86).

Das bestätigt auch Birgit Grämke von der Landesfachstelle Glücksspielsucht in Schwerin. Sie befürchtet, dass die Werbung auf dem hart umkämpften Markt nun noch aggressiver wird: „Jugendliche kommen durch Computerspiele, in denen oft Glücksspielelemente verpackt sind, heute deutlich früher mit Glückspiel in Berührung und können leicht in die Sucht rutschen“, mahnt sie. Zur TV-Werbung kämen nun Gaming-Influencer auf Social-Media-Kanälen, die gezielt junge Leute ansprechen.

Mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag gelten in Deutschland einheitliche Regeln für die Branche – bisher war Onlineglücksspiel nur in Schleswig-Holstein erlaubt. Mit Neuerungen wie einem bundesweiten Spielersperrsystem, einem Panikbutton für eine 24-Stunden-Sperre, einem monatlichen Einsatzlimit von 1000 Euro sowie dem Verbot, zeitgleich bei mehreren Onlinecasinos zu wetten, sollen Spieler besser geschützt werden. Für die Expertinnen gute Ansätze, die jedoch nicht weit genug gehen. „Es gibt zwar nun eine bundesweite Glücksspielaufsichtsbehörde, aber die nimmt ihre Arbeit erst 2023 auf, greift also erst zwei Jahre zu spät“, so Mehl.

Unklar sei zudem, wie der Schutz der Spieler genau kontrolliert werden solle, sagt Grämke. Die Betreiber von Onlinecasinos, Onlinesportwetten und virtuellen Automatenspielen seien zwar verpflichtet, eine Software einzusetzen, die problematisches Spielerverhalten erkenne. „Aber weil jeder Anbieter eine andere Software für die Früherkennung einsetzen kann, laufen die Daten nirgendwo zusammen.“ Auch die Verknüpfung von Sport und Glücksspiel sehen die Experten kritisch: „Die Sponsoren der Bundesliga und des FC Hansa Rostock sind jeweils Spieleanbieter“, kritisiert Mehl.

Das war auch für Christian Köhn der Einstieg in seine Onlineglücksspielsucht. „Angefangen hat alles mit 13, da habe ich mit meinem Opa bei den Hansa-Spielen immer einen Tippschein ausgefüllt“, erinnert sich der 31-Jährige. Anfangs sei es ein Hobby gewesen. „Während andere 50 Euro in der Disco ausgegeben haben, habe ich das Geld verspielt“, sagt er. Mit 18 habe er ein Wettkonto angelegt und mit steigendem Gehalt immer mehr Geld bei Sportwetten verspielt. „Mit Anfang 20 waren es 200 bis 300 Euro im Monat, später auch mal 700“, so Köhn.

„Angefangen hat alles mit einem Tippschein bei Hansa“

Sein erster Gewinn von 8000 Euro beflügelt ihn: „Da war ich dann richtig drin, weil ich dachte, ich kann mit meinem Fußballwissen ganz leicht Geld verdienen, indem ich einige Tipps kombiniere“, sagt er. „Warum soll man für 100 Euro zehn Stunden arbeiten gehen, wenn man das auch in zwei Minuten am Handy machen kann?“, erinnert sich Köhn.

Er fängt er an, sich in der Welt der Onlinesportwetten zu verlieren. „Tagsüber Skispringen, abends Fußball, nachts irgendwelche chinesischen Tennisspieler – irgendwann habe ich einfach nur noch wild gewettet, ohne Sinn und Verstand und mein ganzes Geld verspielt“, sagt er.

Er habe sich sozial isoliert und sei zunehmend unter Druck geraten: „Ich konnte die Miete und den Telefonvertrag nicht mehr bezahlen, habe angefangen, mir Geld zu leihen und Dinge zu verkaufen.“ Irgendwann habe er im Netz Dinge angeboten, die er gar nicht besaß. „Ich wusste, dass irgendwann die Polizei vor der Tür steht, aber in dem Moment ging es nur ums Spielen“, sagt Köhn.

Knapp zwei Jahre vergehen von der ersten Tat bis zur Verurteilung, bei der er sich für 86 Betrugsfälle mit einem Schaden von rund 35 000 Euro verantworten muss und zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt wird. „Im Nachgang fand ich es schade, dass es so lange gedauert hat“, sagt er. „Für mich wäre es besser gewesen, wenn ich vorher davon weggeholt worden wäre.“

Zwischen 100 000 und 300 000 Euro habe er in den vergangenen 18 Jahren insgesamt verspielt, schätzt er. Heute bereue er, was er getan habe. Dass ihm während der Haft eine Therapie verweigert worden sei, weil das Gericht seine Sucht nicht anerkannt habe, sei für ihn bis heute unbegreiflich. Erst nach vier Jahren sei er in den offen Vollzug überstellt worden, so dass er eine Suchtgruppe habe besuchen können.

„Hätte ich Hilfe gesucht, wäre mir vieles erspart geblieben“

„Ich habe Glück gehabt, dass meine Familie immer zu mir gehalten hat“, sagt er. Heute geht er offen mit seiner Sucht um. Gemeinsam mit Cathleen Mehl, die auch für Präventionsarbeit zuständig ist, will er im kommenden Jahr an Rostocker Schulen gehen und über die Gefahren aufklären.

Anzeichen für Glücksspielsucht seien ein starker Drang zu spielen, steigende Einsätze, Kontrollverlust, aber auch soziale Isolation und starke Stimmungsschwankungen bis hin zu Selbstmordgedanken, sagt Mehl. „In diesem Fall sollte man sich unbedingt Hilfe suchen, das ist auch anonym möglich.“

Auch Köhn hofft, dass er mit seiner Geschichte dazu beitragen kann, andere frühzeitig zu warnen: „Hätte ich mir früher eingestanden, dass ich Hilfe brauche, wäre mir vieles erspart geblieben.“

