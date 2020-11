Rostock

Die graue Strickmütze tief ins Gesicht gezogen, schlurft Jan B. in den Gerichtssaal, mit Fesseln an Händen und Füßen. Nur seine aufmerksamen Augen und das auffällige Hals-Tattoo sind zu sehen, die Mund-Nasen-Maske nimmt der Angeklagte während der gesamten Verhandlung nicht ab. Am Donnerstag begann der Prozess gegen den 36-Jährigen vor dem Rostocker Landgericht wegen Mordes.

Nach einem Trinkgelage soll B. einen Freund grausam getötet haben. Als Polizisten in seiner Wohnung die Leiche des 40-jährigen Mitchell M. entdecken, steckt eine Machete in dessen Kopf. An der Wand gegenüber blicken die Beamten auf mit Blut gemalte Bilder. Was nach einem düsteren Ritualmord aus einem skandinavischen Fernsehkrimi klingt, wurde in der Plattenbauwohnung Rostock-Groß Klein real. Was allerdings fehlt, ist das Motiv.

Blutbad ohne Grund

Laut Anklage trafen sich die beiden Männer an einem Freitagabend im Mai dieses Jahres in der Wohnung von Jan B. zum gemeinsamen Trinken. Ein Dritter, Manuel F., stößt dazu, zusammen schauen sie einen Film an. Die Männer trinken große Mengen Alkohol und nehmen Drogen – Kokain, Amphetamine, Cannabis. Um Mitternacht geht F. nach Hause, Mitchel M. liegt schlafend auf dem Sofa.

Gegen drei Uhr morgens, so werden es die Ermittler später rekonstruieren, beginnt Jan B. mit Messer und Schere auf den Schlafenden einzustechen. Es ging ihm darum, so die Staatsanwältin, „ein Blutbad anzurichten, ohne ersichtlichen Grund“.

In diesem Hochhaus im Rostocker Blockmacherring verblutete der 40-Jährige Mitchel M. am frühen Morgen des 9. Mai 2020. Quelle: Stefan Tretropp

Mitchell M. verblutet im Schlaf, es lassen sich keine Abwehrverletzungen feststellen. Jan B. hatte gezielt die Halsschlagader seines langjährigen Freundes durchtrennt. Wenige Stunden zuvor sollen die beiden noch miteinander ausgelassen „gekabbelt“ haben, wie der früher gegangene Manuel F. aussagt.

Während der Tat wechselt B. die Waffe. Er nimmt eine 50 Zentimeter lange Machete und zertrümmert damit den Schädel seines bereits toten Opfers. B., der sich bei der Tat selbst verletzt, ist von oben bis unten mit Blut beschmiert, seinem eigenen und dem des Getöteten. Mit Wischbewegungen von Armen und Beinen zeichnet der Täter anschließend einen „Blutengel“ an eine Wand – nach der Art, wie Kinder im Winter Schneeengel auf die Wiese malen. Danach verteilt er überall Blut in der Wohnung.

Opfer war ein liebevoller Sohn

Die Mutter des Mordopfers tritt als Nebenklägerin auf. In einer Erklärung, die ihre Anwältin vorliest, berichtet sie von einem sehr innigen Verhältnis zu ihrem Sohn. Mitchell M. hatte zwar keinen festen Job und offenbar Probleme mit Alkohol, hielt aber engen Kontakt zu seiner Mutter. Von möglichen Problemen mit Drogen habe sie nichts gewusst. Als sie einmal krank war, habe er sie gepflegt. M. hatte sein Leben im Griff, so die Mutter, die sehr unter dem Verlust leidet. Als ihr Sohn mehr mit Jan B. zu tun hatte, wäre er anders geworden: Er hätte auf einmal weniger Zeit für sie gehabt, sei aufbrausend und unruhig geworden.

Nach der Tat wäscht Jan B. im Badezimmer das Blut von sich ab, wickelt Tesafilm um seine Verletzungen und verlässt die Wohnung. Er macht sich auf den Weg zur Wohnung eines seiner Brüder, trifft ihn aber nicht an. Dann bricht er zusammen und wird entdeckt. Vorher ruft er noch seinen anderen Bruder Rudi B. an. Der versteht nicht so richtig, was ihm der Betrunkene erzählt. Aber er ahnt Schlimmes und wählt den Polizeinotruf. Von diesen drei Gesprächen werden Aufzeichnungen im Gerichtssaal abgespielt.

Polizei versteht Notruf falsch

Es ist zu hören, wie Rudi B. der Polizistin zu verstehen gibt, dass er glaube, sein Bruder könne sich etwas angetan haben. Außerdem habe er Jan B. so verstanden, dass ein Trinkkumpan verletzt in der Wohnung liegt. Diese Information versteht die Polizistin in der Leitstelle offenbar nicht richtig, obwohl Rudi B. sie mehrfach wiederholt. Erst beim zweiten Gespräch 20 Minuten später ändert sich das, weitere 15 Minuten später stehen Beamte vor Mitchell M.s Leiche mit der Machete im Kopf.

Die beiden Brüder von Jan B. sind am ersten Prozesstag als Zeugen geladen, machen aber Gebrauch von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht. Dem Angeklagten, der nur Angaben zur Person machte und sonst schwieg, droht eine Verurteilung wegen Mordes. Weil das schlafende Opfer völlig ahnungslos war und keine Chance hatte, sich zu wehren, sieht die Anklage das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt.

Erkenntnisse darüber, was möglicherweise im Kopf des mutmaßlichen Mörders vor sich ging, soll eine geladene psychiatrische Sachverständige bei einem der vier kommenden Verhandlungstermine schildern. Das Urteil könnte nach jetzigem Stand am 24. November gesprochen werden.

Von Gerald Kleine Wördemann