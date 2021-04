Rostock

Wie bekommt man Granatapfelkerne kinderleicht aus der Schale? Was lässt sich mit einer Avocado alles anstellen? Und wie bleibt Salat lange frisch? Fragen quer durchs sprichwörtliche Gemüsebeet – Ronny Hage (28) kann sie beantworten. Zur Zeit ist der Rostocker ohnehin ein gefragter Mann, denn er hat, was seit Ausbruch der Corona-Pandemie mehr Menschen denn je wollen: Vitaminbomben.

Ronny Hage leitet die Obst- und Gemüseabteilung im E-Center des Warnowparks, dem größten Edeka-Markt Norddeutschlands. Tausende Kundinnen und Kunden kaufen hier tagtäglich ein und greifen besonders bei frischen Produkten zu. „Die Nachfrage nach Obst und Gemüse ist stark gestiegen“, sagt Hage.

Nominierung für den Titel „Mitarbeiter des Jahres 2021“

Nicht nur gesunde Ernährung, auch die, die sie ermöglichen, rücken ins Bewusstsein von Verbrauchern und Verbraucherinnen: Beschäftigte im Lebensmittelhandel bekommen in Corona-Zeiten Anerkennung und werden seit dem ersten Lockdown als Helden der Krise gefeiert. Ronny Hage spürt den Sinneswandel. „Unsere Arbeit wird viel mehr wertgeschätzt als vor der Pandemie. Ein gutes Gefühl.“

Wie sehr Kundinnen und Kunden seinen persönlichen Einsatz würdigen, wird er bald genau wissen: Ronny Hage ist nominiert für den Titel „Mitarbeiter des Jahres 2021“ – als Einziger aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Auszeichnung zählt zu den renommiertesten im Lebensmittel-Einzelhandel und wird vom Fachmagazin Lebensmittel Praxis vergeben. Insgesamt zwölf Kandidaten verschiedener Supermarkt-Ketten stehen im Finale. Wer gewinnt, entscheidet die Kundschaft bis einschließlich 19. April per Votum.

Grünzeug für gute Zwecke

Dass Ronny Hage den Sieg verdient, steht für E-Center-Chef Stephan Cunäus außer Frage. Er ist voll des Lobes für seinen Gemüsemann. Fleißig sei er und betriebswirtschaftlich topfit. In Hages Abteilung müsse kaum Ware abgeschrieben werden. Und wenn doch etwas nicht verkauft werden kann, kommt es guten Zwecken zugute: Es wird gespendet an die Rostocker Tafel oder den Zoo, wo das E-Center Pate zweier Afrikanischer Wildhunde ist.

In seinem Beruf hat es Ronny Hage nicht nur mit exotischen Früchten und regionalen Obstsorten zu tun. Er engagiert sich auch fürs junge Gemüse: In Kitas bringt er Kindern bei, wie man Kräuter anpflanzt. Im Supermarkt gehen dem Einzelhandelskaufmann Profis zur Hand. Als Abteilungsleiter ist Hage verantwortlich für 20 Kollegen – so viele, wie ein Durchschnittsdiscounter insgesamt beschäftigt. Hage schätzt sein Team. „Ohne das geht nichts.“ Auch seine Nominierung für den Mitarbeiter-Preis sei eine Mannschaftsleistung.

Einkauf auf dem Weltmarkt

Eine Auszeichnung hat das Team bereits in der Tasche: Es wurde 2020 für die beste Obst- und Gemüseabteilung mit dem „Deutschen Frucht Preis“ prämiert. Für Hage kein Grund sich auszuruhen, sondern Motivation. Stumpfes Abarbeiten von To-do-Listen und Dienst nach Vorschrift seien ihm ohnehin nicht genug. „Mir macht es Spaß, mich jeden Tag neuen Herausforderungen zu stellen.“ An denen mangelt’s nicht: Hage bestellt Ware, füllt Regale auf, sondiert den Weltmarkt nach Artikeln, die den Geschmack der Rostocker und Rostockerinnen treffen könnten.

Frisch, knackig und zum Anbeißen muss das Gemüse aussehen: Ronny Hage rückt jede Mohrrübe ins rechte Licht. Quelle: Martin Börner

Trotz des Pensums nimmt er sich gern Zeit, Kundinnen und Kunden zu beraten. Dabei ist Hage ganz Kaufmann und schenkt selbst Meckerfritzen und Nörgelliesen ein Lächeln. „Ich freu’ mich, wenn ich am Ende des Tages sagen kann: Den Griesgram hast du auch glücklich gemacht.“

Gemüsemann mit Wissensdurst

Mit dem Status Quo begnügt sich Hage nicht. Gerade hat er sich den Demeter-Schein erarbeitet, sich zum Bio-Fachverkäufer ausbilden lassen und will demnächst Ausbilder werden. Er selbst ging bei einem privaten Edekaner in die Lehre. Seither schlägt sein Herz für Obst und Gemüse. Die schwierigste Abteilung in jedem Supermarkt, betont E-Center-Chef Cunäus. „Wer ’ne Banane verkaufen kann, die nach drei Tagen schlecht wird, kann alles verkaufen.“

Jede Stimme zählt Wer den Titel Mitarbeiter des Jahres 2021 bekommt, entscheiden die Kundinnen und Kunden. Zwölf Kandidatinnen und Kandidaten stehen zur Wahl. Abgestimmt werden kann bis 19. April online auf www.supermarktdesjahres.de oder via Stimmzettel, der zum Beispiel im E-Center in Rostock-Lütten Klein verteilt wird. Unter allen Teilnehmenden werden Einkaufsgutscheine verlost. Wer den Wettbewerb für sich entscheidet, soll am 8. September beim Branchenevent des Lebensmitteleinzelhandels, „Menschen & Märkte“ in Essen, verkündet werden.

Nun muss sich Ronny Hage erst einmal selbst gut verkaufen. Auf Flyern und online wollen er und sein Chef um Stimmen für die Wahl zum „Mitarbeiter des Jahres“ werben. Ob sich der Traum vom Titel erfüllt, wird am 8. September bekannt gegeben. Gewinnt Ronny Hage, will er einen Teil der Siegprämie an den Rostocker Zoo spenden.

Vom Rest würde er sich einen Wunsch erfüllen. „Ich koche gern und möchte mir eine neue Küche anschaffen.“ Dann bliebe für den Gemüsemann nur noch ein Problem zu lösen: die Frage, welches seiner vielen Früchtchen er zuerst in die Pfanne hauen soll.

Von Antje Bernstein