Rostock

Das eigene Kind ist immer das Tollste, das Gefühl kennen Eltern. Aber wenn es um Talente oder Begabungen geht, gibt es trotzdem Ausnahmen. Sei es die Sechsjährige, die virtuos auf dem Klavier „Für Elise“ spielt oder der flinke Fußballer, der jeden Gegner ausdribbelt. Virginie Paul (24) ist eines dieser jungen Talente. Sie glänzte schon früh mit auffallend guten Noten.

Virginie Paul aus Rostock ist jung und erfolgreich. „Ich war schon immer Klassenbeste“, sagt die gebürtige Usedomerin über ihre Einser-Zeugnisse. Die Überfliegerin fiel durch ihre herausragenden Leistungen natürlich auf, doch das staatliche Gymnasium konnte ihr Potenzial nicht entsprechend fördern. Als beste Alternative für Virginie kristallisierte sich die Landesschule Pforta in Sachsen-Anhalt heraus. Ein traditionsreiches Gymnasium für Begabtenförderung. Mit den Spezialisierungen Naturwissenschaften, Musik und Sprachen deckt die Schule ein breites Angebot ab.

Auf einem Internat für Begabte fühlt sie sich wohl

„Sprachen fand ich halt interessant. Ich hatte Spanisch, Französisch, Latein und Englisch“, erzählt Virginie, die sich freute, ab der 7. Klasse auf das Internat gehen zu dürfen – auch wenn es weit weg von zu Hause war. „Aber der Zusammenhalt vor Ort wurde gefördert. Selbst die Kinder, die aus der Nähe kamen, mussten im Internat wohnen.“ Das Problem waren die hohen Kosten für Schule und Internat. Ihre Eltern konnten das Geld nicht allein aufbringen. „Aber meine Mama hat sich erkundigt und ist auf die Achterkerke-Stiftung gestoßen.“

Die Achterkerke-Stiftung hat ihren Sitz in Braunschweig und auf der Insel Usedom. Sie fördert junge Menschen mit besonderen Talenten. Virginie Paul ist eine von ihnen und erhält nach einem Gespräch mit Stiftungsgründer Heinz-Egon Achterkerke die finanzielle Unterstützung. Auch ein halbes Jahr Auslandsaufenthalt in Australien wird gesponsert.

Sie studiert Wirtschaftswissenschaften in Rostock

Nach einem Einser-Abitur möchte Virginie studieren: Wirtschaftswissenschaften in Rostock. Auch hier springt die Stiftung ein und beteiligt sich an den Kosten für das Leben in der WG und Lernmaterialien. „Es war sehr angenehm, dass ich nicht noch nebenher arbeiten musste. Das hat mir eine Sorge abgenommen im Studium“, sagt sie heute, „auch für meine Eltern war es eine große Erleichterung.“

Sie wählt den Schritt ins Berufsleben

Mit Fleiß und ihrer besonderen Auffassungsgabe schafft sie den Bachelor-Abschluss mit Bravour und einer Bewertung von 1,1. Die Achterkerke-Stiftung würde Virginie auch noch den Weg bis zum Master weiterfördern, aber die junge Frau entscheidet sich für eine andere Option: „Ich wollte lieber erst mal den Schritt ins Berufsleben wagen.“ Gesagt – getan.

Drei Bewerbungen hat sie geschrieben und schon am nächsten Tag die Termine für ein Vorstellungsgespräch. Noch in der gleichen Woche bekommt sie zwei Zusagen. Sie entscheidet sich für den Job als Wirtschaftsprüfungsassistentin. Trotz ihrer herausragenden Leistungen ist Virginie auf dem Teppich geblieben und sagt von sich selbst: „Ich mache in meiner Freizeit nichts anderes als andere Frauen in meinem Alter.“ Und rückblickend bekennt die junge Frau auf Erfolgskurs: „Wäre die Stiftung nicht gewesen, hätte ich mein Potenzial, auch mein persönliches, so nicht entfalten können.“

Von Anja von Semenow