Rostock

Der große Traum von der Gesangskarriere – zumindest bei der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ ist er für Anne-Sophie Kieseler ausgeträumt. Die 28-Jährige aus Lichtenhagen Dorf bei Rostock ist in der ersten Runde des Recalls, an dem die 25 besten Kandidaten dieser Staffel um den Einzug in die Liveshows singen, ausgeschieden.

Im Vergleich zu den anderen Castingshow-Teilnehmern konnte die Lehramtsstudentin die Jury – bestehend aus Schlagerstar Florian Silbereisen, Countrysängerin Ilse DeLange und Musikproduzent Toby Gad – bei der K.o.-Runde unter dem Motto „Sommer, Sonne, Good Vibes“ im italienischen Apulien nicht überzeugen. Anne-Sophie sang zusammen mit Anna Rückemann und Raphaela Spirydowicz den Gute-Laune-Hit „Walking on Sunshine“ von Katrina and the Waves. Nun muss die Pastorentochter mit Gesangspartnerin Anna und zwei weiteren Kandidaten die Heimreise antreten.

Anne-Sophie will gern in Nashville leben

Trotzdem will die 28-Jährige die Zeit bei DSDS nicht missen: „Der Dreh war eine besondere Erfahrung, der mich hat wachsen lassen“, sagt Anne-Sophie Kieseler. Im Casting überzeugte sie die Jury mit „Changes“ von Ilse DeLange von ihren Gesangstalent. Die Studentin ist eine echte Country-Liebhaberin und möchte irgendwann einmal eine Weile in Nashville in den USA leben. Das kann ja auch abseits von DSDS noch wahr werden...

Wer am Ende die 19. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ gewinnt, entscheidet sich in den kommenden Folgen, die weiterhin samstags um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen sind.

Von Ann-Christin Schneider