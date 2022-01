Rostock

Treibt der als Paketbote verkleidete Messerstecher weiter sein Unwesen in Rostock? Nachdem am Sonntag zwei Menschen in Evershagen bei Angriffen verletzt worden sind, kam es am Montag im benachbarten Lütten Klein zu einem ähnlichen Vorfall.

Gegen 11 Uhr hatte ebenfalls ein vermeintlicher Paketbote versucht, mit Gewalt in eine Wohnung in der Helsinkier Straße einzudringen – dieses Mal aber ohne Erfolg.

Die Polizei schließt einen Zusammenhang zu den Angriffen am Sonntag nicht aus. Kurz nach dem Vorfall am Montag wurde mit Hubschrauber und Spürhunden nach dem Mann gefahndet. Bislang konnte er aber nicht gefunden werden.

„Ich war mit meinem Baby allein“

Die junge Mutter, in dessen Wohnung der falsche Paketbote eindringen wollte, war auch Stunden nach dem Vorfall noch sichtlich mitgenommen: „Ich habe vorhin die ganze Zeit geheult. Ich war schließlich mit meinem Baby allein. Was hätte alles passieren können?“, fragt sie und schaut vorsichtig durch einen schmalen Türspalt. Ihren Namen möchte sie der OZ nicht verraten, zu groß ist ihre Sorge.

Doch was war überhaupt genau passiert? „Gegen 11 Uhr klingelte es an der Tür und jemand meldete sich mit: Post, aufmachen“, berichtet die 31-Jährige. Weil sie tatsächlich ein Paket erwartete, ließ sie den vermeintlichen Boten ins Haus. Währenddessen schaute sie aus dem Fenster, um zu schauen, welche Firma überhaupt kommt, sah aber kein Postauto oder dergleichen.

Betroffene drohte mit der Polizei – Mann flüchtet

„Kurz darauf rüttelte schon jemand an der Tür und schrie, ich solle ihn reinlassen“, erzählt die junge Mutter weiter. Doch stattdessen drohte sie sofort mit der Polizei. Der Mann an der Tür flüchtete in unbekannter Richtung. „Die Polizei kam kurz darauf und berichtete mir von den gestrigen Vorfällen – von denen hatte ich gar nichts gehört“, sagt sie weiter.

Hinweise aus der Bevölkerung gesucht

Die 31-Jährige konnte den Mann durch den Spion kurz sehen und beschreibt ihn wie folgt: etwa 30 bis 40 Jahre alt, osteuropäischer Herkunft, gebrochenes Deutsch. Zudem hätte er eine blaue Steppjacke getragen.

Die Polizei bittet nun um Hinweise: Wer hat etwas beobachtet? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 49 16 16 16, die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von Pauline Rabe/Stefan Tretropp