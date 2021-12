Rostock

Mit seinem neuen Digitalen Innovationszentrum (DIZ) soll Rostock endgültig zur Hochburg für Start-ups im Nordosten werden. Es soll junge Firmen anlocken und so den wirtschaftlichen Motor ordentlich ankurbeln – so lautet zumindest die Idee von Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos).

Er will aus dem seit etwa zweieinhalb Jahren laufenden Projekt von Universität und Hansestadt eine echte Firma machen, eine GmbH gründen. Das muss jetzt allerdings ganz schnell gehen, denn sonst gehen Rostock mehrere Millionen Euro Fördermittel durch die Lappen. Deshalb sollte die Bürgerschaft dem Vorschlag auf ihrer Sitzung am Mittwochabend in der Stadthalle unbedingt zustimmen.

Rund 20 Millionen Euro habe Greifswald Anfang des Jahres für ein ähnliches Projekt bekommen, so Madsen. Rostock winkt eine vergleichbare Summe, laut Handelsblatt zählt die Stadt zu den Regionen Deutschlands, die sich bis 2030 am besten entwickeln werden, beschreibt Madsen seinen Vorschlag.

Dabei solle mit dem DIZ keine Konkurrenzsituation zu bereits ansässigen Unterstützern neuer Firmen geschaffen werden – auch nicht zum stadteigenen Wirtschaftsförderer Rostock Business – sondern ein „guter Nährboden“ für die Gründerszene. Für den hat auch bereits die Ostseesparkasse Rostock (Ospa) finanzielle Unterstützung zugesichert.

Viele Fragen zu Finanzierung und Standort ungeklärt

Ganz so rosig wie der Oberbürgermeister sahen die Mitglieder der Bürgerschaft die Idee aber nicht. Sie sei gut, wurde viel diskutiert, so Christoph Eisfeld (FDP), allerdings wären noch viele Fragen ungeklärt. Das sagte auch Grünen-Fraktionschef Uwe Flachsmeyer. So sei nicht vollumfänglich aufgezeigt worden, wie das Projekt finanziert werden soll und schon gar nicht, wo das Digitale Innovationszentrum von Stadt und Uni künftig stehen wird.

Zuletzt war im September bekannt geworden, dass Rathauschef Madsen das DIZ in einer neuen Multifunktionshalle unterbringen will – in der, die eigentlich zur Markthalle für die Bundesgartenschau (Buga) 2025 werden sollte und Rostocker und Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten und frischen Waren begeistern sollte.

Die Idee stieß auf wenig Gegenliebe vonseiten der Großmarkt Rostock GmbH, die für Wochen- und Jahrmärkte zuständig ist. Denn für diese bliebe nicht mehr viel Platz in der Hafenhalle, wenn dort die Büros für das DIZ untergebracht würden, sagte Großmarkt-Chefin Inga Knospe damals.

DIZ-Chef plädiert für mehrere kleine Zentren in der Stadt

Bisher hat das DIZ seinen Sitz in der Albert-Einstein-Straße auf dem Campus der Universität. „Und da bleiben wir auch erstmal“, sagte Koordinator Martin Setzkorn am Mittwoch. Noch sei völlig offen, wo das Zentrum künftig untergebracht wird. Er könne sich sogar vorstellen, mehrere kleine dezentrale Standorte zu etablieren, um besonders bürgernah auftreten zu können. Denn Aufgabe des DIZ sei neben der Hilfe für Start-ups auch, bestehende Unternehmen mit seiner IT-Expertise zu unterstützen.

Beschwichtigend wirkte auf der Sitzung der Bürgerschaft dann auch Sybille Bachmann, Vorsitzendes des Rostocker Bundes, auf die anderen Mitglieder ein. Es gehe zunächst nur darum, die Gesellschaft zu gründen und die Fördermittel zu generieren. Alles andere werde sich zeigen, auch, wie bestehende Start-ups, beispielsweise im Güterverkehrszentrum, in das Projekt eingebunden werden könnten, so Bachmann.

So gaben die Mitglieder der Bürgerschaft schließlich grünes Licht für die Gründung der DIZ GmbH – auch wenn noch unklar ist, wo das Digitale Innovationszentrum Rostock künftig untergebracht wird und wie viel es die Stadt unterm Strich denn eigentlich kostet.

Von Katrin Zimmer