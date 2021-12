Sixt will in der Rostocker Südstadt für 40 Millionen Euro ein Innovationszentrum bauen. Kritik an der geplanten Größe und Lage des Baus kommt von Anwohnern, Bürgerinitiativen und Ortsbeirat. Sie fürchten, dass von den geplanten 600 Wohnungen viele wegfallen könnten.