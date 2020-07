Auf Leitlinien, wie Kreuzfahrten auch in Pandemie-Zeiten möglich sein könnten, haben sich Reedereien und Länder bereits verständigt. Doch noch immer dürfen die Schiffe nicht in See stechen. Das trifft vor allem Rostock hart und kostet die Hansestadt bereits jetzt Millionen. Perspektive: unklar.