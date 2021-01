Rostock

Kneipen, Cafés, Geschäfte, Kultur, bunte Häuserfassaden – zwischen dem Hansaviertel und der Stadtmitte liegt Rostocks beliebtes Szeneviertel: die Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV). Der zweitgrößte Stadtbereich der Hansestadt hat 19 649 Einwohner und verdankt seinen Namen dem westlichen Stadttor – dem Kröpeliner Tor.

„Das ist unser Kiez. Man ist sofort mittendrin“, schwärmt Theresa Wilken. „Alles ist fußläufig zu erreichen. Ich bin gern am Doberaner Platz unterwegs und mag die kleinen individuellen Läden.“ Seit 2016 lebt die junge Mutter in der KTV. „Der Stadtteil ist sehr familienfreundlich“, sagt die 28-Jährige. „Man läuft immer Leuten über den Weg, die man kennt.“

Von konservativ bis alternativ

Die gute Nachbarschaft weiß auch Sabine Goerlich zu schätzen. Seit 2017 wohnt die Rentnerin in der KTV. „Alle sind offen und tolerant. Die Menschen sind sehr herzlich. Hier darf jeder sein, wie er ist“, sagt die 65-Jährige, die von Huckstorf zurück in die Stadt gezogen ist. „Man fühlt sich gleich zu Hause.“

Dem stimmt Andy Szabó, Vorsitzender des KTV-Vereins, zu. Der Verein leistet aktive Stadtteilarbeit, bringt die Menschen bei Aktionen, wie dem „KTV Dinner“, dem „KTV Fest“ oder einem Straßenzug-Frühstück, zusammen. Die Diversität sei es, die den Stadtteil ausmacht. „Alles ist sehr durchmischt – von der Studenten-Wohngemeinschaft bis zum Eigenheim hat man hier alles“, sagt Szabó. „So ist auch die Klientel – von konservativ bis alternativ.“

Zwischen Tradition und Moderne

Eines der traditionsreichsten Unternehmen der Hansestadt befindet sich im Herzen des Kiez: die Rostocker Brauerei. Bier hat in Rostock eine lange Geschichte. Schon im Mittelalter stand Rostocker Bier für Qualität. „Die KTV ist der Stadtteil mit der Brauerei“, betont Marketingmitarbeiter Alexander Köthe. „Als 1878 der Grundstein gelegt wurde, war die Stadt noch nicht so groß, hier war eben die Vorstadt. Und da ist das Viertel so ein bisschen um die Brauerei herumgewachsen.“ In der KTV befinde sich daher auch Historisches.

Die Anwohner schätzen auch die hohe Bardichte – beliebt sind unter anderem die Schallmauer, der Pleitegeier, der Pirat, der Freigarten des Peter-Weiss-Hauses. „Es ist der pulsierendste Stadtteil mit viel Leben“, so Köthe.

Konzerte und lange Partynächte gibt es im beliebten Mau Club am Stadthafen. Nur die große Hauptstraße „Am Strande“ trennt den Club von der Kröpeliner-Tor-Vorstadt. „Wir sind froh über den Standort, wir stören hier niemanden“, sagt Booking-Chef Thomas Fanter. Beliebt bei den Gästen seien vor allem die lockere Atmosphäre und das diverse Programm. Lange Zeit hat Fanter selbst in der KTV gewohnt. „Ich konnte auch bei dem Lärmpegel immer gut schlafen“, sagt er und lacht. „Die KTV ist ein sehr junger Stadtteil.“

Vom Nachtjackenviertel zum Szeneviertel

Mit einem Durchschnittsalter von 37,6 Jahren sogar der jüngste. „Mir gefällt, dass es hier so viele junge Leute gibt“, sagt Grit Zimmermann. „Ich wohne gern hier und hatte wirklich Glück bei der Wohnungssuche.“ Der 23-Jährigen gefallen das kulinarische Angebot, der kurze Weg zum Stadthafen und die Architektur. „Ich mag Altbau“, sagt die 23-Jährige.

Noch vor 30 Jahren sah das Viertel ganz anders aus und war vor allem als Arbeiterviertel bekannt. Erst nach dem Fall der Mauer wurden seit 1990 umfangreiche Sanierungen durchgeführt. „Ich bin 1994 nach Rostock gekommen und bin zunächst in eine kleine Wohnung mit Toilette auf dem Gang gezogen“, erinnert sich Uni-Rektor Wolfgang Schareck. „Als ich erzählte, dass ich in der Budapester Straße wohne, wurde ich von einem Professor erstaunt gefragt, ob ich wirklich in diesem ‚Nachtjackenviertel‘ wohne.“

Das sei der Ruf gewesen: heruntergekommene, zerfallene Gebäude. „Man konnte teilweise durch die Häuser durchgucken. Bis 1994 waren in der Waldemarstraße teilweise noch Ruinen aus dem Zweiten Weltkrieg“, so Schareck. Nach drei Monaten musste er raus aus seiner Wohnung – das Haus wurde umfangreich saniert.

Heute sei aus dem „Nachtjackenviertel“ ein beliebtes Viertel bei seinen Studenten geworden. Mitten im Kiez befindet sich der große grüne Ulmencampus der Universität. „Wir sind froh über diesen Standort.“

Wie der Prenzlauer Berg

Von allen Rostocker Stadtteilen wandle sich die KTV am stärksten, sagt auch Arne Papenhagen, Projektleiter beim Institut für neue Medien in der Frieda 23 und Organisator des Fish-Filmfestival. „Das ist alles kein Vergleich mehr zu den 90er Jahren. Es ist ein wunderschönes Stadtviertel geworden“, sagt er.

Papenhagen fürchtet, dass die KTV in zehn Jahren komplett „durchgestylt“ ist. „Es wird weniger Plätze geben, die zum Experimentieren einladen. „Außerdem wird es hier sehr teuer. Man braucht sich nur mal den Prenzlauer Berg in Berlin anzusehen, dann weiß man, wie das hier aussehen wird.“

Die Anwohner sehen weitere Probleme. „Gut gemachte Graffiti sind schön, nur leider sind die selten gut gemacht“, sagt Anwohnerin Sabine Goerlich. Weiteres Ärgernis: Es gibt kaum Parkplätze, viele wissen nicht, wohin mit ihrem Fahrzeug. „Ich bin zuversichtlich, dass sich das entspannt. Es wird an Parkraumkonzepten gearbeitet“, zeigt sich Andy Szabó optimistisch. „Viele, die in der KTV wohnen, haben begriffen, dass man, wenn man hier wohnt und arbeitet, kein Auto braucht.“ Der stellvertretende Ortsbeiratsvorsitzende freut sich über den hohen Sanierungsstand. „Aber es gibt noch viel zu tun“, sagt er.

Viele grüne Plätze

Trotz hoher Mieten und Parkplatznot: Die Menschen lieben ihren vielseitigen Stadtteil. „Man hat hier so viele Möglichkeiten, kann sich ausprobieren“, sagt Anna Kölpien, die im August zu ihrem Freund in die Stampfmüllerstraße gezogen ist. „Wir wohnen weiter oben, also nah an der Grenze zur Südstadt, da ist es auch schön ruhig.“ Die Psychologiestudentin ist froh, in diesem Stadtteil zu wohnen. „Ich mag die Fußgängerzone am Brink, und mir gefällt, dass es hier viele grüne Fleckchen gibt. Der Lindenpark ist sehr schön. Da kann man gut entspannen.“

Von Katharina Ahlers