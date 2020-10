Rostock

Der Chef der Rostocker Kunsthalle, Jörg-Uwe Neumann (59), hat Corona. Neumann sagte auf OZ-Nachfrage: „Ja, es stimmt. Ich bin positiv getestet worden. Aber mir und meiner Familie geht es soweit ganz gut. Bisher habe ich einen milden Verlauf.“

Auffällig und auch nervig sei der Geruchsverlust, den der studierte Zahnmediziner gleich so erklärt: „Das Virus lähmt ja bekanntlich den dafür zuständigen Nerv. Ich hoffe, das geht wieder weg.“ Weitere Symptome seien eine gewisse Abgeschlagenheit und leichte Kopfschmerzen, die jetzt schon wieder abklingen. Fieber habe er nicht.

Infektion aus Rostocker Schule mitgebracht

Neumann hat sich wohl bei seiner Frau, einer Lehrerin, die an einer Rostocker Schule unterrichtet, an der mehrere Schüler ebenfalls positiv getestet worden sind, angesteckt. „Meine Frau, unsere fünfjährige Tochter und ich sind in Quarantäne zu Hause.“ Seine Frau sei ebenfalls positiv getestet worden, aktuell aber symptomfrei. Der Test seiner Tochter hingegen sei negativ ausgefallen.

Neumann hatte Ende voriger Woche einen Corona-Test machen lassen, nachdem die positiven Fälle in der Schule seiner Frau bekannt wurden, und das positive Testergebnis einen Tag später erhalten. Mitarbeiter der Kunsthalle als auch Freunde, mit denen er Kontakt hatte, mussten sich ebenfalls einem Test unterziehen, die alle negativ ausgefallen seien, aber nun auch in Quarantäne bleiben. Für die Kunsthalle habe das aktuell keine Konsequenzen, weil dort sowieso umgebaut werde.

Von Michael Meyer