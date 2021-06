Sie übten sich im Kampfsport – für den Tag des Umsturzes: Seit Jahren beobachtete der Verfassungsschutz die „Nationalen Sozialisten“ in Rostock. Am Donnerstag schlug der Rechtsstaat zu, es gab Razzien in Rostock, Güstrow, bei Wismar. Die Mitglieder führen tagsüber ein bürgerliches Leben, einer arbeitet sogar in einer Tourismuszentrale in MV.