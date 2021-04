Rostock

Sorgenfalten zu den möglichen Auswirkungen des Fehmarnbelt-Tunnels auf Rostock gibt es in Kommunalpolitik und beim Rostocker Hafen. „Die Fehmarnbelt-Querung wird auch auf Rostock erhebliche Auswirkungen haben“, erklärt der Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos). „Wir müssen uns dieser Entwicklung jedoch stellen und können uns dauerhaft am Markt behaupten, wenn wir die Hafen-Hinterland-Infrastruktur für Straße und Schiene so attraktiv wie möglich gestalten.“

Dazu gehörten laut Madsen unter anderem Aufstellgleise für den transeuropäischen Güterverkehr, aber auch eine Unterstützung für den Plan, Durchfahrten durch den Warnowtunnel mautfrei zu ermöglichen. Seit langem wird in Rostock darüber diskutiert, den Tunnel unter der Warnow, eine wichtige Verkehrsverbindung in Rostock, für Nutzer kostenfrei zu machen. „Wegen beider Anliegen haben wir uns an Land und Bund mit der Bitte um Unterstützung gewendet“, so der OB.

Madsen hebt die Bedeutung von Zukunftstechnologien, wie zum Beispiel Wasserstoffeinsatz, als Potenzial für einen Infrastruktur-Wandel hervor. Dies müsse von der Bundesregierung „schwerpunktmäßig gefördert werden“.

Rostocker Hafen-Chef: Wir steuern gegen

Neue Märkte will Jens Scharner, Chef von Rostock Port, entwickeln, um den Dämpfer durch die Belt-Querung abzufedern. MV könnte wichtiger Standort für Wasserstoffwirtschaft werden, sagt auch er. „Die IHK ist ein wichtiger Beitrag zur Diskussion“, so Scharner. Sie beschreibe den Ausgangspunkt und mögliche negative Szenarien für Rostock und das Land. „Hier steuern wir gegen“, so Scharner. Der Rostocker Hafen entwickele seit langem mit Partnern „Anpassungsstrategien zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit“ und setze dies um. Außerdem würden neue Geschäftsmodelle entwickelt.

Steckbrief: Ein Tunnel durch den Fehmarnbelt 25 Jahre lang haben die Pläne für und Widerstände gegen die Fehmarnbelt-Querung in Anspruch genommen, zu Jahresbeginn ging es auf dänischer Seite los. Ab 2029 soll ein 18 Kilometer langer Straßen- und Eisenbahntunnel Fehmarn und die dänische Insel Lolland verbinden. Er wird die Fahrzeiten zwischen Hamburg und Kopenhagen deutlich verkürzen. Im November 2020 wies das Bundesverwaltungsgericht im November letzte Klagen von Naturschützern ab. Nun darf auch in Deutschland gebaut werden. Den Tunnel baut Dänemark; Kosten: über sieben Milliarden Euro. Deutschland ist für die Anbindung auf seinem Territorium zuständig, Kosten: 3,5 Milliarden Euro. Laut der dänischen Planungsfirma Femern A/S soll sich der Tunnel durch die Maut refinanzieren. Rund 66 Euro seien für eine Durchfahrt der 18 Kilometer langen Röhre im Auto fällig, für Laster rund 280 Euro. Die Kalkulation stammt allerdings von 2015. Die Fahrt zwischen Deutschland und Dänemark wird laut Femern A/S zehn Minuten mit dem Auto und sieben Minuten mit der Bahn dauern. Höchstgeschwindigkeit für Pkw 110 km/h, für elektrische Züge 200 km/h. Der Tunnelwerde aus einer vierspurigen Autobahn und einer zweigleisigen, elektrifizierten Bahnstrecke bestehen. Bis zu 3000 Menschen sollen direkt beim Bau Beschäftigung finden.

Von Frank Pubantz