Rostocks OB Madsen fordert Corona-Tests für alle Schüler

Rostock

Kostenlose Corona-Tests für alle Schüler – das will zumindest Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) durchsetzen. Damit will er dauerhaften Präsenzunterricht an den Schulen ermöglichen. Geht es nach seinem Willen, sollen die Schüler der Hansestadt zweimal in der Woche auf das Coronavirus getestet werden.

Schon um Pfingsten will Rostocks Verwaltungschef diese Idee umsetzen. „Es soll nur ein Angebot sein. Wir müssen noch einige Bedenken aus dem Weg räumen“, erklärt Madsen der OZ. Keiner solle zudem bei oder durch die Tests diskriminiert werden. „Wir wollen damit mehr Sicherheit in unseren Schulen schaffen“, so Madsen.

Alleingang und Ablenkungsmanöver?

Amtskollege Rico Badenschier (SPD) will hingegen auf Impfungen setzen: Nach dem Willen des Schweriner Oberbürgermeisters sollten die Impfprioritäten dringend geändert werden und Lehrer schneller geimpft werden. „Wenn es epidemiologisch sinnvoll ist, Schulen durch regelmäßige Schnelltests offen zu halten, werden wir uns dieser Aufgabe stellen. Kommunale Alleingänge halte ich aber nicht für sinnvoll.“

Und weiter: „Das Versprechen von ,Schnelltests für alle’ halte ich für ein Ablenkungsmanöver, um das Impfversagen des Bundesgesundheitsministers vergessen zu machen. Einmal mehr wird damit die Verantwortung auf die kommunale Ebene verschoben, die das Ganze ja administrieren muss.“

Gegenwind kommt von Ludwigslust-Parchims Landrat Stefan Sternberg (SPD): „Den Alleingang von OB Madsen heiße ich nicht gut. Die gemeinsame Abstimmung zwischen Landesregierung und kommunaler Ebene bevorzuge ich. Grundsätzlich bin ich offen für neue Teststrategien, aber nur im Konsens zwischen Landesregierung und kommunaler Ebene.“

Testrhythmus von zweimal pro Woche logistisch schwierig

Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss (SPD) hingegen zeigt sich der Idee nicht abgeneigt, ist dennoch vorsichtig: „Ein interessanter Vorschlag und auch wir beraten natürlich über solche Möglichkeiten und deren Machbarkeit. Die Landräte und Bürgermeister der kreisfreien Städte stehen beim Thema Corona in engem Austausch und das Thema wird mit Sicherheit auch in diesen Runden noch besprochen werden. Ob so ein Modell und vor allem ein Testrhythmus zweimal pro Woche sinnvoll und logistisch durchführbar ist, muss noch medizinisch und organisatorisch geklärt werden.“

„Unser Landkreis liefert den Beleg, dass man die Pandemie auch ohne unentwegtes Massentesten in den Griff bekommen kann. Insofern halte die Testthematik für überbewertet. Schulen als Tests oder in Testregionen zu öffnen, halte ich für falsch. Sie sollten unter starken Hygienevorkehrungen einfach grundsätzlich geöffnet sein“, sagt hingegen Vorpommern-Rügens Landrat Stefan Kerth (SPD).

Schülerrat will Tests und Präsenzunterricht

Rückenwind für seine Idee bekommt Madsen aber vom Landesschülerrat. „Wir unterstützen das auf jeden Fall“, sagt Vorsitzender Anton Fischer. Und weiter: „Wir wünschen uns, dass flächendeckend Testungen in Schulen stattfinden, nicht nur an einzelnen Einrichtungen.“

Einige Schulen im Land hatten regelmäßige Testungen schon im Sommer eingeführt. Diese Strategie könne die Angst bei Schülern und Lehrern nehmen, sich mit dem Virus anzustecken – „auch wenn die Tests nicht hundertprozentig sicher sind.“ Sie sollen zudem andere Maßnahmen, wie das Masketragen und Abstandhalten, nicht ersetzen, nur ergänzen. Fischer, der mit dem Landesschülerrat 140 000 Schüler in MV vertritt, sagt: „Wir wünschen uns Präsenzunterricht. Regelmäßige Tests in Schulen wären ein Weg, diesen zu ermöglichen.“

„Wir wünschen uns, dass flächendeckend Testungen in Schulen stattfinden, nicht nur an einzelnen Einrichtungen.“ Anton Fischer, Vorsitzender Landesschülerrat MV Quelle: privat

Am Dienstag hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bereits angekündigt, ab März für alle Bürger Tests auf Kosten des Bundes anzubieten. Die sollen von Fachpersonal in Apotheken oder Testzentren vorgenommen werden. Wie Rostocks Oberbürgermeister sich die regelmäßigen Massentestungen in Schulen genau vorstellt, ließ er noch offen. Dazu liefen noch Gespräche.

Lehrergewerkschaft skeptisch: Tests nur durch Fachpersonal

Lehrer haben bereits seit Monaten die Möglichkeit, sich regelmäßig testen zu lassen. Die Lehrergewerkschaft MV (GEW) setzt sich auch für regelmäßige Testungen der Schüler ein – allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen.

GEW-Vorsitzender Maik Walm betont: „Freiwillige Testungen begrüßen wir. Die können aber nur für ein besseres Gefühl für das Infektionsgeschehen sorgen. Sie müssen durch fachkundiges Personal durchgeführt werden. Das können nicht die Lehrer sein.“ Zudem bräuchten die Kinder in den Schulen ihre Bildungszeit. Lehrer könnten nicht auch noch stundenlang Schüler testen.

Zudem muss laut GEW geklärt werden, welche Tests überhaupt verwendet werden können. „Es stellt sich die Frage, wie verlässlich die Tests sind. Sie sind auch nur eine Momentaufnahme“, betont Lehrergewerkschafter Maik Walm.

Bildungsministerium: Keine zuverlässigen Schnelltests

Skepsis kommt auch aus dem Bildungsministerium in Schwerin zu Madsens Vorschlag: „Ein freiwilliger Test kann angeboten werden. Offen ist allerdings, welche Konsequenzen das Ergebnis eines solchen Angebotes nach sich ziehen kann und wie aussagekräftig die Ergebnisse sind“, sagt Ministeriumssprecher Christoph Möller.

Denn: „Auch für die Hansestadt Rostock gelten momentan die Regelungen, die für ganz Mecklenburg-Vorpommern gelten“, so Möller. Die Regelungen für den Präsenzunterricht nach den Winterferien beziehen sich auf die jeweiligen Sieben-Tage-Inzidenzwerte in den jeweiligen Landkreisen beziehungsweise kreisfreien Städten. „Die sind entscheidend und nicht das Ergebnis einzelner Tests“, heißt es aus dem Ministerium.

Darüber hinaus würden auf dem Markt bislang keine zuverlässigen Schnelltests existieren, die ein seriöses Ergebnis liefern können. „Sobald solche Tests vorhanden und verfügbar sind, ist ihr Einsatz eine Option“, sagt Möller aber.

Von Michaela Krohn