Rostock

MV verschiebt den „Freedom Day“, will mindestens bis Anfang April an vielen Corona-Regeln festhalten. Doch daran gibt es Kritik – vor allem aus Rostock: „Unser größtes Problem ist nicht mehr das Virus, sondern die strengen Regeln“, wettert der Oberbürgermeister der größten Stadt des Landes, Claus Ruhe Madsen, gegen den Kurs. Dass in Kliniken Personal fehle, liege mittlerweile weniger an schweren Erkrankungen – sondern daran, dass jeder positiv getestete Mitarbeiter auch ohne Krankheitssymptome in Isolation oder Quarantäne müsste, also an den Regeln.

Selbst der Rostocker Corona-Experte Prof. Dr. Emil Reisinger spricht sich für ein Umdenken bei den strengen Quarantäne- und Isolationsvorgaben aus: „Ich erwarte, dass sich da etwas bewegen wird.“ Das Hauptproblem an der größten Klinik das Landes seien in der Tat die Ausfälle beim Personal. Reisinger will verstärkt auf die sogenannte „Arbeitsquarantäne“ setzen: Wer keine Symptome zeige, dürfe unter Schutzmaßnahmen weiterarbeiten.

Personal ist das Problem

Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) hatte das Festhalten an vielen Corona-Regeln auch über den 20. März hinaus unter anderem mit den hohen Fallzahlen im Land begründet: „Die Belastung der Krankenhäuser ist so hoch wie nie in der Corona-Pandemie. Ganze Stationen müssen schließen, um Personal für die Akutbereiche zu rekrutieren“, sagte sie der OZ.

Kommentar: Das Land nimmt zu viel Rücksicht auf eine Minderheit

Auch Reisinger bestätigt die Probleme: Selbst bestimmte Krebs-Behandlungen müssten bereits verschoben werden – weil die Mediziner nicht zum Dienst kommen dürfen, weil zu viele Mitarbeiter in Isolation oder in Quarantäne seien. „Oder weil sie mit ihren Kindern daheim bleiben müssen.“ Die Klinik habe nun auch Medizin-Studenten gebeten, bei der Pflege auszuhelfen.

Auch die Uni-Medizin Greifswald nutzt bereits die „Arbeitsquarantäne“: „Leider ist es aber so, dass bei uns die überwiegende Zahl der infizierten Mitarbeiter Symptome hat – und somit hochinfektiös ist“, so der Leiter des dortigen Corona-Krisenstabes, Prof. Dr. Klaus Hahnenkamp.

Madsen: Dänemark macht es vor

Rostocks OB Madsen fordert von der Landesregierung, sich Dänemark zum Vorbild zu nehmen: „Dort gibt es seit Februar fast keine Regeln mehr – trotz hoher Inzidenzen.“ Dass der „Freedom Day“ in MV verschoben wird, dafür hat er kein Verständnis mehr: „Auch das Land sollte doch mittlerweile verstanden haben, dass wir das Virus nicht aufhalten werden und damit endlich leben müssen. Wir müssen den Menschen maximale Freiheiten zurückgeben und endlich auf Eigenverantwortung setzen.“

Madsen sagt, er selbst verstehe viele Regeln nicht mehr: „Das Problem ist aber nicht, dass wir viele schwer erkrankte Menschen haben, sondern die Menschen dazu zwingen, auch ohne Symptome daheim zu bleiben. Dadurch fehlt das Personal, dadurch kriegen viele Einrichtungen und Unternehmen Probleme.“

Er fordert ganz einfache Corona-Regeln: „Wer Symptome zeigt, bleibt daheim – wie bei jeder anderen Erkrankung auch.“ Der OB: „Alle Länder um uns herum haben gelockert – trotz deutlich höherer Inzidenzen. Warum nutzen wir nicht deren Erfahrungen?“

Prof. Dr. Nils-Olaf Hübner, Corona-Experte der Uni-Medizin in Greifswald, hält dagegen: „In Dänemark haben wir sehr viele Covid-19-Patienten in den Kliniken. Omikron ist kein Schnupfen.“

Von Andreas Meyer