Rostocks OB Madsen trifft die dänische Königin: „Der Wahnsinn, oder?“

Rostock

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen hat vor Tausenden Fernsehkameras gestanden, vor großen Menschenmengen gesprochen und ist dabei nie um einen launigen Spruch verlegen. Doch bei dem Termin, der kommende Woche in seinem Kalender steht, packt den Rathaus-Chef das Lampenfieber.

„Ich treff’ die Königin von Dänemark. Der Wahnsinn, oder?“ erzählt er und überschlägt sich fast vor Freude. Für den gebürtigen Dänen geht damit ein Traum in Erfüllung, schließlich ist Königin Margrethe II. bei ihrem Volk sehr beliebt. Auch Madsen ist Fan der Majestät. Er kann kaum glauben, dass er in wenigen Tagen mit ihr an einem Tisch sitzen darf. „Ich darf am Samstag in einer Woche mit ihr auf dem königlichen Schiff essen und nur eine Handvoll Leute sind mit dabei“, verrät der OB.

Madsen fliegt mit Bundespräsident im Regierungsflieger

Hintergrund der exklusiven Audienz ist der Staatsbesuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender in Dänemark vom 12. bis 13. Juni. Wenn das Regierungsflugzeug in Berlin gen Norden abhebt, sitze er mit an Bord, sagt Claus Ruhe Madsen. Auf den Düppeler Schanzen und in Sønderborg werden die Feierlichkeiten zum 100. Jubiläum der dänisch-deutschen Grenzziehung nachgeholt. 2020 mussten diese wegen der Corona-Pandemie verschoben werden, heißt es aus dem Bundespräsidialamt.

Am ersten Tag der Reise ins südliche Dänemark ist auch ein offizielles Abendessen mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen geplant. Tags darauf finden die Feierlichkeiten samt dänisch-deutschem Festgottesdienst im Dom St. Marien zu Hadersleben und offiziellem Festakt zum 100-jährigen Jubiläum der friedlichen dänisch-deutschen Grenzziehung statt. folgt anschließend im Kulturzentrum Alsion in Sønderborg.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass er bei den Feierlichkeiten dabei sein darf, ist für Claus Ruhe Madsen eine Riesen-Ehre. Nur eine Sorge hat Rostocks OB noch: „Ich muss die kommende Woche unbedingt überleben. Mir darf jetzt echt nix passieren“, sagt er und lacht. Die Reise in seine Heimat, vor allem aber das Essen mit „seiner“ Königin“, wolle er um keinen Preis verpassen.

Von Antje Bernstein