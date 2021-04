Rostock

Grillen, Joggen, Segeln, Campen, am Warnowufer entlang spazieren – es gibt viele Gründe, weshalb es Rostockerinnen und Rostocker sowie Urlauber in den Stadthafen zieht. Nur einer taucht in der Liste wohl kaum auf: Attraktivität. Das Areal profitiert von seiner Lage am Wasser, hat selbst aber wenig Reizvolles zu bieten. Stattdessen wechseln sich karge Schotterflächen und Parkplätze ab.

Das soll sich ändern. Zur Bundesgartenschau 2025 wird der Stadthafen erblühen, doch bis dahin will die neue Hafengemeinschaft nicht warten: Das Bündnis aus städtischem Hafenamt, Vereinen und Gastronomen plant, schon jetzt den Stadthafen zu verschönern.

Der Auftakt dürfte den Geschmack vieler treffen: Entlang der Kaikante soll bald Gemüse gedeihen. Aktuell baue die gemeinnützige Werkstatt des DRK 15 portable Hochbeete, die zwischen Silohalbinsel und dem Fähranleger Kabutzenhof aufgestellt und bepflanzt werden, erklärt Christian Behn vom Hafenamt. „Bewirtschaftet werden sie von der Hafengemeinschaft.“

Mitgärtnern – und ernten – dürfe dann aber jeder, der darauf Lust hat. Je mehr anpacken, desto besser. Denn die Hoffnung ist: Wer den Stadthafen mitgestaltet und aufhübscht, kümmert sich auch darum, dass er schön bleibt und animiert andere ebenfalls dazu.

Motivieren statt Tadeln

Offenbar genießen viel Rostocker abends den Stadthafen, ohne ihren Müll wieder mitzunehmen. So wie hier am Schnickmann-Kai sieht es an vielen Ecken des Stadthafens aus. Quelle: Ove Arscholl

Momentan sucht man grüne Flecken vergebens. Statt Kürbis und Co. wachsen die Müllberge – besonders seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Weil Clubs, Bars und Diskos geschlossen sind, treffen sich noch mehr Menschen als sonst im Stadthafen. Das Ergebnis zeigt sich vor allem in den frühen Morgenstunden: Flaschen, Zigarettenstummel, Einweggrills und To-go-Becher liegen überall verteilt. „Die meisten bekommen nicht mit, wie viel Müll sich da tatsächlich ansammelt, weil wir einen Großteil schnell beseitigen“, sagt Christian Behn.

Doch das Hafenamt könne nicht ständig den Putztrupp spielen und den Stadthafen im Alleingang sauber halten – schon aus finanziellen Gründen. „Die Reinigungskosten belaufen sich auf 80 000 Euro pro Jahr.“ Besonders ärgerlich sei, dass einige wenige Schmutzfinken ihren Müll lieber, wo sie gehen und stehen, liegen lassen, als ihn zwei Meter weiter in der nächsten Tonne zu entsorgen. „Es sind vielleicht drei Prozent der Leute, die so handeln, aber sie verschandeln den Stadthafen für uns alle.“

Behn und seine Mitstreiter von der Hafengesellschaft wollen deshalb ein Umdenken in der Gesellschaft anstoßen. Nicht mit Verboten oder erhobenem Zeigefinger, sondern mit einer motivierenden Imagekampagne.

Hafengemeinschaft setzt auf’s Wir-Gefühl

Solche Plakate werden in den kommenden Tagen in Rostock aufgehängt. Quelle: Ove Arscholl

Ab Ende April werden 88 Plakate in Rostock mit dem Slogan #MeinHafenDeinHafen für einen sauberen Stadthafen werben. Auch auf der LED-Leinwand an der Straße Am Strande wird die Botschaft verbreitet, sagt Paloma Tobon Hernandez von Plakatdigital. „Es muss sexy sein, seinen Müll vor Ort richtig zu entsorgen oder mit nach Hause zu nehmen.“

Denn was passiert, wenn das Warnowufer als Müllkippe missbraucht wird, erlebt sie in ihrer Freizeit beim Stand-up-Paddling: Will sie etwa am Schnickmann-Kai ans Ufer klettern, muss sie sich vorsehen, dabei nicht in Scherben zu greifen. Doch meckern bringt nichts, ist sie überzeugt. „Wenn man möchte, dass sich etwas ändert, muss man selbst mit anpacken.“

Das sehen viele andere genauso und beschwören das Wir-Gefühl: Bei der Hafengemeinschaft sitzen unter anderem der Circus Fantasia, Otto’s Restaurantschiff, das Borwin und die Seecontainer-Lounge Rost Dock mit im Boot. Letztere liegt noch im Winterlager und soll ab 3. Mai in die Saison starten, kündigt Sascha Hofmann an, der die Bar mit Samuel Drews betreibt.

Die Hafengemeinschaft handle nicht aus Eigennutz, sondern zum Gemeinwohl. „Wir wollen den Stadthafen für alle attraktiver machen“, sagt Hofmann. Er ist überzeugt, dass das gelingt – gerade weil Kommune, Wirtschaft und Vereine in der Hafengemeinschaft als Partner agieren.

Farbattacke auf Hafenschweine

Dass sie Berge versetzen kann, hat die Initiative mit einer Pop-up-Müllkippe bewiesen: Im Sommer 2020 stellten sie Müll-Gitterboxen am Museumshafen auf und machten damit sichtbar, wie viel Unrat binnen weniger Tage hier anfällt. Die „Müll-Kübbe“ wurden dort platziert, wo viele Rostockerinnen und Rostocker gern ihre Freizeit verbringen: auf der Kubb-Fläche. „Wir wollten zeigen, dass sowas eben nicht mehr geht, wenn alle ihren Müll liegen lassen“, verdeutlicht Sascha Hofmann.

Mit kreativen Ideen will die Hafengemeinschaft auch künftig Aufsehen erregen. Eine davon wird in Kooperation mit der Frida 23 umgesetzt. In den Sommerferien können Kinder und Jugendliche die tristen Beton-Absperrelemente – auch bekannt als „Hafenschweine“ – unter künstlerischer Anleitung bemalen. „Als Farbtupfer für die tristen Betonflächen“, erklärt Christian Behn.

Weitere Projekte sollen die Hafenlage peu a peu verschönern. Sascha Hofmann: „Unser Ziel ist es, dass dieser Ort, der für uns alle mehr als nur Platz zum Arbeiten und Leben ist, die Wertschätzung erfährt, die er verdient.“

Von Antje Bernstein