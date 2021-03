Rostocks Tanklager-Chefin: Ohne diese Frau steht MV still

Rostock

Kein Bus würde mehr durch MV fahren, kein Lastwagen Ware ausliefern und zehntausende Autos blieben in den Garagen: Ohne Ulrike Ferch und ihre 46 Mitarbeiter stünde ein ganzes (Bundes-)Land still. Die 46-Jährige – sie ist im Nordosten die Herrin über all jene Stoffe, die im wahrsten Sinne des Wortes die Motoren am Laufen halten. Über Benzin, Diesel, Heizöl.

Ferch ist Geschäftsführerin der Großtanklager Ölhafen Rostock GmbH (GÖR). Von dort aus werden chemische Werke und Raffinerien im gesamten Osten, aber vor allem sämtliche Tankstellen im Umkreis von 300 Kilometern beliefert. Seit Jahresanfang hat die GÖR einen neuen Eigentümer – und plant bereits für eine Zeit ohne fossile Brennstoffe.

Sechs Millionen Tankfüllungen auf Vorrat

Die riesigen runden Tanklager – sie gehören zu den auffälligsten Gebäuden im gesamten Seehafen. „Wir verfügen über eine Kapazität von insgesamt 700 000 Kubikmetern“, sagt Ferch. Super und Super Plus lagern hier, leichtes Heizöl, Diesel, Bio-Diesel, Rohbenzin. „Wären alle Tanks nur mit Benzin gefüllt, würde das locker für sechs Millionen Tankfüllungen reichen“, sagt GÖR-Chefin Ferch. Und: „Egal bei welcher Marke Sie tanken: In MV stammt der Treibstoff von uns.“

Gerade mal 15 Kunden hat die GÖR: „Alle Großen der Branche sind dabei“, sagt Ferch und meint die großen Öl-Konzerne. Sie importieren über Rostock Treibstoff und Co., lagern ihn im Hafen zwischen. Einer der wichtigsten Kunden ist der Total-Konzern. Er war bis Ende 2020 sogar Mit-Eigentümer des Großtanklagers. Die Franzosen hatten nach der Wende – damals noch unter dem Markennamen „Elf“ – den DDR-Mineralöl-Produzenten Minol und somit auch Lager in Rostock übernommen. 1995 brachte Total diese Tanks in eine gemeinsame Gesellschaft mit der Hafen-Umschlagsgesellschaft Euroports ein.

„Total hat sich aber entschieden, sich von solchen Beteiligungen zu trennen“, sagt Euroports-Chef Karsten Lentz. Euroports sei seit Jahresende 2020 alleiniger Eigentümer der GÖR. „Total bleibt uns aber mit einem langfristigen Vertrag als wichtiger Kunde erhalten.“

Ulrike Ferch ist die Geschäftsführerin des Großtanklagers Rostock. Quelle: Andreas Meyer

Öl für Schwedt und den deutschen Staat

Genau genommen gehören sogar drei Lager zum GÖR: „Die PCK-Raffinerie aus Schwedt an der Oder und auch der Chemie-Konzern Dow besitzen eigene Tanks in Rostock. Auf unseren Flächen, von uns betrieben und gewartet“, so GÖR-Chefin Ferch. Dow zum Beispiel beliefert von Rostock aus über eine 400 Kilometer lange Pipeline seine Chemie-Werke in Brühl bei Leipzig mit Nafta, einem Rohbenzin. Die Raffinerie hat ebenfalls eine eigene Leitung nach Rostock, immerhin auch 200 Kilometer lang. „Als 2019 kaum noch Öl über die Druschba-Pipeline aus Russland nach Schwedt kam, waren wir gefordert: Das Rohöl kam bei uns im Hafen an, wir haben es dann weitergepumpt.“

Leer sind die Lager in Rostock übrigens nie: Das Großtanklager hat sich verpflichtet, stets einen Teil seiner Kapazitäten für die Öl-Staatsreserven der Bundesrepublik zur Verfügung zu stellen. Wie groß diese Reserve ist: Ferch lächelt nur, sagt nichts. Diese Zahl ist geheim.

Mit um die drei Millionen Tonnen macht der Ölhafen weit mehr als zehn Prozent des Gesamtumschlags im Seehafen aus, betont Euroports-Chef Lentz.

Führt die Hafen-Umschlagsgesellschaft Euroports: Karsten Lentz. Quelle: Andreas Meyer

Steuern, Brötchen und Öl

Ferch ist in der Branche eine von nur zwei Frauen, die in Deutschland große Tanklager leiten. Die Rostockerin sitzt sogar im Vorstand des Branchenverbandes. Dabei ist sie beruflich überhaupt nicht mit Öl aufgewachsen – sondern mit Steuern. Ausbildung zur Steuerfachangestellten, Weiterbildung zur Steuerfachwirtin, dann Studium der Betriebswirtschaftslehre. „Ich war immer ein Kaufmann“, sagt Ferch. Bei den Stadtwerken Güstrow hat sie gearbeitet, bei einem Baustoffhändler, einer großen Bäckerei. „Und dann habe ich mich beim Tanklager beworben.“

Seit acht Jahren ist sie nun im Hafen – und fühlt sich rundum wohl: „Ich habe viele Erfahrungen gesammelt in meinem Berufsleben, hier bin ich jetzt angekommen.“ Steuern, Marketing, Bilanzen – „hier brauche ich alles, was ich gelernt habe“. Dass sie fast ausschließlich von Männern umgeben ist – kein Thema für die Teterowerin: „Ja, wir sind nur fünf Frauen beim Tanklager. Aber von rauer ,Männerwelt’ kann keine Rede hier sein. Unsere Herren sind manchmal viel divenhafter als wir“, sagt sie und lächelt. Und wenn ihr das mal zu viel wird, zieht sie einfach die Turnschuhe an – und geht joggen. „Dabei kriege ich am besten den Kopf frei.“

E-Fuels aus Rostock?

Ferch will nun die Zukunft des Tanklagers einläuten: „Wir werden noch viele Jahre fossile Brennstoffe benötigen. Aber auch wir setzen auf klimafreundliche Alternativen.“ Seit 2020 werden im Ölhafen auch die sogenannten Hydrierten Pflanzenöle (HVO) umgeschlagen, die Basis für Bio-Kraftstoffe.

Ein Thema, das derzeit viele Betriebe im Seehafen beschäftigt: Rostock will zu dem deutschen Standort für die Produktion von sauberem Wasserstoff werden. Wasserstoff statt Öl – das Aus für das Tanklager? „Nein, im Gegenteil“, sagt auch Euroports-Chef Lentz.

Denn noch in diesem Jahr will der erste deutsche Auto-Hersteller sogenannte E-Fuels testen. Das sind Kraftstoffe, die auf Wasserstoff basieren. Der lässt sich klimafreundlich zum Beispiel aus Windkraft erzeugen und dann zu Methanol umwandeln. Und mit diesem (Kraft-)Stoff wiederum ließen sich auch Automotoren betreiben. „Der Vorteil ist aber, dass dieser synthetische Kraftstoff CO2-neutral ist“, sagt Ulrike Ferch. „Unsere gesamte Infrastruktur wäre auch dafür geeignet.“

Und was tankt die Tanklager-Chefin? „Also, ein Elektroauto kommt für mich nicht infrage“, sagt sie – und weiß, dass diese Haltung nicht unumstritten ist: „Mein Mann arbeitet in der Windkraftbranche. Die Energiewende ist für mich also Dauerthema – im Büro und auch zu Hause.“

Von Andreas Meyer