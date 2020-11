Rostock

Der Plastikmüll, der binnen eines Monats im Haushalt von Nadja Reinecke (22) anfällt, passt in ein Marmeladenglas. Während andere wöchentlich Unmengen Kunststoff in Container stopfen, kommt die Rostockerin ohne Folien, Einwegverpackungen und Plastetüten aus. Der Umwelt zuliebe. „Der Nachhaltigkeitsgedanke bestimmt alle meine Entscheidungen.“

Nadja Reinecke isst vegan, fährt Rad statt Auto, will auch – wenn die Corona-Pandemie es wieder zulässt – auf Flugreisen und Kreuzfahrten verzichten. Sie greift zu saisonalem Obst und Gemüse aus der Region statt zu Südfrüchten. Kleidung kauft sie im Fairfashion-Shop und auch nur dann, wenn sie sie unbedingt braucht. Das war vor drei Jahren noch ganz anders.

Früher sorgloser Umgang mit Umwelt-Themen

Damals habe sie jede Menge Billigmode geshoppt, sei nur zum Zeitvertreib mit dem Auto durch die Gegend gefahren und habe auch beim Lebensmittel-Einkauf nie daran gedacht, welche Konsequenzen ihr Handeln für die Umwelt hat, gesteht Nadja Reinecke. Dann hat es buchstäblich klick gemacht: Beim Onlinesurfen wurde sie auf eine Bloggerin aufmerksam, die Haarseife vorstellte, und entdeckte so das Thema Nachhaltigkeit für sich.

Rigoros sortierte sie Duschgel- und Shampooflaschen aus, ersetzte Elektrozahnbürste und Pasta durch umweltfreundliche Alternativen. In der Küche klappte der Wechsel nicht so leicht, denn viele Lebensmittel waren ohne Kunststoffhülle damals in Rostock kaum zu kriegen. Nudeln, Müsli und Co. ließ sich Nadja Reinecke von Freunden in Großpackungen mitbringen.

Damit es andere leichter haben, Plastik aus ihrem Alltag zu verbannen, hat sie Anfang des Jahres zusammen mit Janina Goldschmidt (26) Rostocks ersten und bislang einzigen Unverpackt-Laden „Green Goldi“ eröffnet. Das Konzept kommt an, der Kundenstamm wächst stetig.

Leerer Mülleimer, erfülltes Leben: Immer mehr Menschen entdecken den Zero-Waste-Lifestyle für sich. Müllvermeidung mausert sich vom Nischenthema zur Massenbewegung. Kunden wollen weg vom Kunststoff. Unverpackt-Läden schießen wie Pilze aus dem Boden: Mehr als 120 sollen es aktuell bundesweit sein, gut 200 weitere sind in Planung.

Reines Gewissen oder Greenwashing?

Den Trend zum Plastikverzicht haben auch Kosmetikkonzerne erkannt und bringen Artikel, wie feste Shampoos, auf den Markt. Das habe Vor- und Nachteile, sagt Nadja Reinecke. Mitunter bediene sich die Industrie Greenwashing-Tricks und bewerbe Produkte als umweltfreundlich, die es aufgrund ihrer Herstellung oder Inhaltsstoffe eigentlich nicht sind. Andererseits kämen markentreue Kunden so beim Einkauf unweigerlich mit nachhaltigen Artikeln in Kontakt und würden dazu angeregt, Shopping-Gewohnheiten zu überdenken.

Auch Großfilialisten haben in den vergangenen Jahren Schritte unternommen, um Verpackungsmüll zu reduzieren – gezwungenermaßen. Dem Packaging Report 2020 zufolge zieht inzwischen gut die Hälfte der europäischen Verbraucher in Betracht, Läden zu meiden, die nichts gegen die Plastikflut in ihren Regalen unternehmen. Um Kunden zu halten, richten immer mehr Supermärkte Unverpackt-Abteilungen ein, erste Drogerien testen Nachfüllstationen für Wasch- und Spülmittel.

Ob Reiniger oder Gummibärchen: Im „Green Goldi“ füllen Kunden alles nach Bedarf aus Großbehältern in wiederverwendbare Schraubgläser, Dosen oder Beutel ab. Der Unverpackt-Laden ist Nadja Reinecke aber nicht genug. Deshalb setzt sie sich auch nach Ladenschluss für eine grüne Zukunft ein. Die Rostockerin gibt – wenn die Corona-Pandemie es zulässt – Zero-Waste-Workshops, bloggt über Nachhaltigkeit, setzt sich für Klimaschutz und gegen Lebensmittelverschwendung ein und sammelt als Mitglied des Rostocker Meeresmüllstammtischs auf, was andere achtlos in der Natur entsorgt haben.

Unverpacktläden und Supermärkte mit Verpackungsfrei-Bereichen in MV Unverpacktläden boomen. In Deutschland wurden die ersten Geschäfte dieser Art 2014 eröffnet. Bundesweit soll es inzwischen mehr als hundert solcher Läden geben. Zudem führen immer mehr Supermärkte Abteilungen mit verpackungsfreien Sortimenten ein. In Mecklenburg-Vorpommern sind Unverpackt-Läden dagegen noch rar. Zunächst hatten sich zwei Einzelhändler vorgenommen, dem Verpackungsmüll den Kampf anzusagen. Inzwischen sind aber sowohl die Bio-Kogge in Rostock, die 2017 eröffnete, als auch der allererste Unverpackt-Laden im Land in Röbel, den Annett Freese 2016 gründete, Geschichte. Die Marktlücke schlossen Anfang 2020 Nadja Reinecke und Janina Goldschmidt, als sie ihren Unverpackt-Laden „Green Goldi“ in Rostock eröffneten. Der Rest vom Land zieht nach: In Ludwigslust eröffnete kürzlich „Lulu unverpackt“. In Greifswald ist ein Unverpackt-Laden in Planung. Am Markt von Bad Doberan will Edekaner Detlef Wegner Anfang Dezember einen Unverpackt-Laden eröffnen. In Sternberg hat „plietsch. natürlich unverpackt“ aus Lüneburg seine verpackungsfreien Produkte in einen Supermarkt integriert.

Kritik am Druck durch Umwelt-Aktivisten

Den Moralapostel spielen oder andere missionieren will Nadja Reinecke auf keinen Fall. „Der erhobene Zeigefinger schreckt ab.“ Sie ist überzeugt: Es würden viel mehr Menschen mehr und mehr nachhaltig leben, wenn in der „Öko-Blase“ nicht so ein Druck aufgebaut würde. Dass vermeintlich perfekte Verfechter jene mobben, die den Zero-Waste-Lebensstil nicht ganz so konsequent umsetzen wie sie selbst, kann die Rostockerin nicht verstehen.

Auch sie habe sich Kritik gefallen lassen müssen und sich diese anfangs sehr zu Herzen genommen. „Inzwischen sage ich: Ich gehe meinen eigenen Weg.“ Mit dieser Einstellung will Nadja Reinecke andere inspirieren. „Man muss nicht gleich radikal sein ganzes Leben umkrempeln oder auf alles verzichten, um nachhaltiger zu leben. Wenn viele Menschen kleine Schritte tun, können wir gemeinsam viel bewirken.“

Von Antje Bernstein