Rostocks Weihnachtsmarkt ist weg: Warum eine große Glühwein-Bude stehen bleiben darf

Rostock

Was bleibt, ist das Licht: Die geschmückte Weihnachtstanne lässt den Vorplatz des Kröpeliner Tores erstrahlen, auch wenn dort an diesem Abend im Advent nur wenige Menschen unterwegs sind. Nach dem vom Land erzwungenen Abbau der Buden des Weihnachtsmarktes will die Großmarkt GmbH wenigstens mit der Dekoration noch ein bisschen Besinnlichkeit in der City belassen.

Auch der Glühweinduft ist noch nicht verzogen – an der Alpenglühen-Hütte vor dem KTC riecht und klingt es weiterhin weihnachtlich. Seit Anfang der 90er Jahre betreibt Michael Karpinski den beliebten Treffpunkt. So leer wie in diesem Jahr war es dort aber noch nie. „Es sind schon besondere Zeiten“, sagt der Gastronom nachdenklich. Jeder, der bei ihm in diesen Tagen Eierpunsch, heiße Schokolade oder Glühwein trinken will, muss mindestens den Impf- oder Genesenen-Nachweis vorzeigen. Um im Inneren der gemütlichen Hütte sitzen zu dürfen, braucht es zusätzlich noch einen aktuellen negativen Corona-Test. „Das nehmen aber die wenigsten in Kauf“, weiß Karpinski.

Durch die geltenden Regeln fehle in der City auch die Laufkundschaft. Zum Glück könne er sich auf die Stammgäste verlassen, die ihm und seinen Mitarbeitern die Treue halten. Das kann auch am Eierpunsch liegen, der nach einem alten Familienrezept hergestellt und sogar in Flaschen verkauft wird. „Unsere älteste Kundin ist 101 und liebt dieses Getränk. Seit ihrem 100. Geburtstag bekommt sie es bei uns sogar umsonst“, erzählt der Inhaber und muss wenigstens ein bisschen schmunzeln.

Eierpunsch lockt selbst über 100-jährige Gäste

Dass er noch bleiben darf, während die Kollegen vom Weihnachtsmarkt abbauen mussten, sorgt bei dem Unternehmer aber nicht für Freude. „Ich bin selbst Schausteller mit Leib und Seele, habe ja noch einen Glühwein-Stand auf dem Markt, der auch wegmusste. Man fühlt mit den Kollegen und es tut mir wirklich in der Seele weh. Wir machen das ja alle mit der gleichen Leidenschaft“, erzählt er.

Karpinskis Vorteil: Er steht auf privatem Grund und gilt als Außengastronomie. Deshalb darf er weiterhin jeden Tag von 14 bis mindestens 22 Uhr öffnen. Ob sich das Geschäft lohnt? Der Unternehmer zieht die Augenbrauen hoch. „Aber wir halten dennoch durch. Denn sonst haben die Menschen hier ja gar keine Glühweinbude mehr im Advent“, sagt er entschlossen.

Adventsstimmung mit 2G

Diesen Einsatz wissen Sandra Irmer und Karoline Parschau zu schätzen. Die Freundinnen haben sich spontan auf ein „Glühweinchen“ getroffen und genießen den Abend. „Es ist eine gute Alternative. Auch, dass hier im Außenbereich 2G gilt und wir uns für das spontane Treffen nicht noch testen mussten“, sagt Karoline Parschau. Freundin Sandra Irmer vermisst den Weihnachtsmarkt ebenfalls nicht.

Lehrerin Sandy Krummheuer (v. l.) macht ein Selfie mit ihren Kollegen in der Glühwein-Hütte „Alpenglühen“. Quelle: Ove Arscholl

Anders geht es der Gruppe am Nebentisch. „Uns fehlt der Markt schon“, erzählt Lehrerin Nancy Bänsch. Normalerweise würde die Gruppe von Kollegen, mit denen sie an diesem Abend unterwegs ist, immer einmal gemeinsam den Budenzauber genießen. Nun bleibt nur das „Alpenglühen“. „Aber wenigstens gibt es hier adventliche Stimmung“, so die Rostockerin.

„Shin Shin“ lockt jeden Abend Massen an

Genau die wollen auch zahlreiche Hansestädter, die sich am anderen Ende der Kröpeliner Straße treffen. Den Gästen des „Shin Shin“ geht es aber auch noch um etwas anderes: „Hier sind immer coole Leute und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt“, erzählt Max Hantel. Glühwein für einen Euro, mit Schuss nur 50 Cent mehr – das lockt vor allem junge Leute, die sich rund um den Imbissstand drängeln. Dass dort ohne Einschränkung Alkohol verkauft werden darf und sich jeden Abend bis zu hunderte Menschen drängeln, sorgt bei den von der Absage des Weihnachtsmarktes gebeutelten Gastronomen für Frust.

Genießen ihren Glühwein am liebsten beim Imbiss „Shin Shin“ am östlichen Ende der Kröpeliner Straße: Max Hantel (22, v. l.), Christopher Chmelar (30), Rebecca Hein (26) und Marie Haß (25). Quelle: Ove Arscholl

„Für Außengastronomie gibt es derzeit aber eben keine Einschränkungen“, nennt Stadtsprecher Ulrich Kunze die geltende Rechtslage. Dennoch stünde der Imbiss im Fokus – vor allem in puncto Jugendschutz. Laut Kunze hätten Mitarbeiter der Behörden bereits das Gespräch mit dem Betreiber gesucht, zudem hätte es Prüfungen durch das Stadtamt gegeben, um die Abgabe von Alkohol an junge Menschen zu kontrollieren. Auch die Polizei überwacht den Betrieb vor Ort. „Insbesondere an den Wochenenden wird dieser Glühweinstand bestreift und kontrolliert“, sagt Polizeisprecherin Ellen Klaubert.

Am Imbiss „Shin Shin“ gibt es Glühwein bereits für einen Euro. Quelle: Ove Arscholl

Großmarkt-Chefin Inga Knospe hat gerade erst viele enttäuschte Schausteller beim Abbau des Weihnachtsmarktes begleitet. „Für unsere Händler und Gastronomen galten in den zwei Wochen vier verschiedene Regelungen – das kann keiner nachvollziehen, auch die Besucher nicht“, bilanziert sie. Das endgültige Aus hätten die Schausteller dennoch akzeptiert. „Weil alle wissen, dass sie auch eine Verantwortung haben und sie hoffen, dass durch das Einhalten der Regeln bald wieder so etwas wie Normalität herrschen kann“, so Knospe. Einen Weihnachtswunsch hätte jedoch die gesamte Branche: „Wenn es schon nicht geklappt hat, einheitliche Regeln anzuwenden, dann braucht es wenigstens Konzepte und konkrete Hilfen für alle, die nun wieder in Existenznot geraten“, appelliert die Großmarkt-Chefin.

Von Claudia Labude-Gericke