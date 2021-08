Rostocks Werften in Not: Hat die Stadt schon einen Plan B?

Rostock

Wenn es auf den Werften an der Warnow mal lauter wird, wenn der Lärm sogar bis nach Warnemünde zu hören ist – nein, das störe ihn nicht, hat Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen einst gesagt. Im Gegenteil: Erst wenn es ruhig wird auf den Werften, habe Rostock ein Problem.

Und genau dieser Fall scheint nun einzutreten: Die MV Werften stehen weiter vor einer ungewissen Zukunft, 130 Jobs beim Motoren-Bauer Caterpillar sind in akuter Gefahr und auf der noch vor wenigen Monaten florierenden Neptun Werft werden Stellen abgebaut.

Und was macht die Hansestadt angesichts von 1200 Jobs, die bedroht sind? „Sie macht nichts“, kritisiert Stefan Schad, Geschäftsführer der Gewerkschaft IG Metall Rostock-Schwerin. Die Hansestadt würde sich nicht um ihre maritime Industrie kümmern, habe für den schlimmsten Fall keinen Plan B. „Stimmt nicht“, kontert OB Madsen. Aber totreden wolle er die Betriebe auch nicht.

Gewerkschaft kritisiert Bürgerschaft und Rathaus

Aus Sicht der Gewerkschaft ist die Lage dramatisch: Caterpillar will keine Schiffsmotoren mehr bauen, die MV Werften haben keine Aufträge und der Rostocker Ableger der Papenburger Meyer-Werft, die Neptun Werft, leidet unter der Mega-Krise der Kreuzfahrtbranche. „Alle hoffen, dass es bald wieder aufwärtsgeht, die Pandemie und ihre Folgen überwunden werden. Aber was wenn nicht?“, so Gewerkschafter Schad.

Vermisst Ideen und Aktionen für die maritime Wirtschaft in Rostock: Gewerkschaftssekretär Stefan Schad. Quelle: Doris Deutsch

An den anderen großen Schiffbau-Standorten im Land – in Wismar oder Stralsund etwa – hätten sich die Bürgermeister und die Stadtpolitik früh eingeschaltet. Sie haben sich mit den Arbeitskräften in Existenznot solidarisiert, führen Gespräche mit der Landesregierung, bemühen sich um neue Lösungen für die Betriebe. In Stralsund meldete sich jüngst ein junges Unternehmen, das auf der einstigen Volkswerft Teile für Hochsee-Windparks bauen will.

„Aber Rostock macht gar nichts“, schimpft Schad. „Die Hansestadt scheint zu denken, dass 1200 gut bezahlte Jobs nicht ins Gewicht fallen.“ Was will die größte Stadt des Landes? „Es wird von Wasserstoff geredet, aber mehr als Ideen gibt es nicht. Bauen wir am Ende doch teure Appartements auf den Werften? Rostock muss endlich einen Plan B entwickeln!“

SPD setzt auf das Land, CDU will Plan B

Am Mittwoch will die Gewerkschaft nun vor der Stadthalle demonstrieren – im Vorfeld der August-Sitzung der Rostocker Bürgerschaft. Die ist beim Thema Werften bisher zurückhaltend. Die Rostocker SPD hofft auf „ihre“ Leute in der Landesregierung: „Unsere Landesebene ist da dran. Mit Caterpillar ist es schwierig, da die offenbar selbst nicht genau wissen, was sie in Rostock wollen. Für uns sind das sehr wertvolle Arbeitsplätze”, sagt Fraktionschef Steffen Wandschneider-Kastell. Sich schon jetzt Gedanken über Alternativen zu machen, hält er für „schwierig“: „Dass dort ein oder gar mehrere Betriebe dichtmachen, wollen wir definitiv verhindern.“

Das sieht Die Linke um Fraktionschefin Eva-Maria Kröger genauso: „Wir können als Kommunalpolitik nur Angebote machen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer an einen Tisch holen.“ Und: Rostock könne sich um neue Ideen bemühen. „Dafür haben wir die Wirtschaftsförderung, die Beteiligungsgesellschaften. Die sind genau dafür da: Kontakte vermitteln, Innovationen ermöglichen.“

Grüne und CDU denken schon darüber nach, was passiert, wenn die beiden Krisen-Unternehmen nicht gerettet werden können: „Wenn die Notwendigkeit bestehen sollte, die Flächen zu erwerben, sollten wir das tun. Aus einem kurzfristig schmerzhaften Prozess könnte Rostock als innovativer Industriestandort gestärkt in die Zukunft gehen”, so Grünen-Frontmann Uwe Flachsmeyer.

Dass die Arbeiter der bedrohten Betriebe auf die Straße gehen – CDU-Chef Daniel Peters hat dafür Verständnis. Die Bürgerschaft habe sich zuletzt mit „abgehobene Elitenthemen wie Gendersprache und Konzertverboten“ befasst, aber nicht mit der Zukunft der Schiffs- und Motorenbauer. Peters weiter: „Wir dürfen unsere Unternehmen nicht totreden, aber wir brauchen wirklich einen Plan B.”

Madsen: „Interessenten gibt es“

Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen hat indes ziemlich klare Vorstellungen für das Industriegebiet zwischen Groß Klein und Warnemünde: Wohnungen jedenfalls will er dort nicht bauen (lassen). „Aus Respekt vor den betroffenen Unternehmen und ihren Mitarbeitern hält sich die Stadt derzeit zurück. Aber wir haben natürlich Ideen für den Fall, dass wir handeln müssen.“

Die Flächen am Fluss seien „hochattraktiv“ für viele große Betriebe: „Wir haben immer wieder namhafte Interessenten, auch aus Skandinavien“, so Madsen. Namen nennt er nicht. Aber: „Gemeinsam – Stadt, Land und Bund – brauchen wir für die maritime Industrie endlich einen langfristigen Plan, ein zukunftsfähiges Konzept.“

Madsen will beispielsweise neue Antriebsformen für die Schifffahrt in Rostock entwickeln und bauen lassen: „Die Neptun Werft und ihr Mutterkonzern sind auf dem Gebiet bereits Vorreiter bei den Kreuzfahrtschiffen. Aber die gesamte Schifffahrt muss und will grüner werden. Das ist unsere Chance.“

Mit dem Fraunhofer-Institut für Großstrukturen in der Produktionstechnik oder auch dem Leibniz-Institut für Katalyse gäbe es in Rostock führende Forschungseinrichtungen auf dem Gebiet neuer, innovativer Antriebstechnologien. „Die müssen wir mit der Wirtschaft zusammenbringen.“

Ein Beispiel: Ein neues Forschungskraftwerk für Wasserstoff-Nutzung könnte in Rostock entstehen. „Uns stehen 50 Millionen Euro Ausgleich für die Abschaltung des Kohlekraftwerks zu. Ich erwarte von Bund und Land, Rostock zu unterstützen“, so Madsen.

Von Andreas Meyer