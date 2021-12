Rostock

Die Lichterketten leuchten um die Wette. Die Weihnachtsfiguren stehlen sich gegenseitig die Schau. Der Betrachter weiß gar nicht, wo er zuerst hingucken soll: Zum mannshohen Plastikpinguin bei der Balkontür? Zum Weihnachtsmann mitsamt Rentier und Schlitten auf der Brüstung? Oder zu den vielen, farbenfrohen Weihnachtskugeln?

Der Balkon von Sieglinde Weiher aus Rostock-Evershagen ist ein buntes und liebevoll arrangiertes Gemisch verschiedener Stile und Dekaden und berühmt für seine Dekoration. „Das geht so weit, dass ich meine Adresse gar nicht zu sagen brauche. Wenn ich von meinem Balkon rede, weiß jeder, wo er ist“, erzählt sie schmunzelnd. Den Betrachtern würde jedes Jahr etwas Neues geboten. „Manchmal hole ich auch Altes aus dem Keller. Ich variiere ständig, man hat ja nicht unbegrenzt Platz.“

Auch zu Ostern ist die Balkon von Sieglinde Weiher nicht zu übersehen. (Archivfoto) Quelle: Susanne Gidzinski

Passend zum Balkon erstrahlt auch Sieglinde Weihers Wohnung im weihnachtlichen Glanz. Ein Adventskranz mit elektrischer Eisenbahn steht vor dem Wohnzimmerfenster, umrahmt von zahlreichen Weihnachtsmännern in unterschiedlichen Größen und Formen. Ein besonderes Highlight ist der selbst schneiende Weihnachtsbaum mit der Aufschrift „Let it snow“. Ihre vier Jahre alte Enkelin sei davon immer wieder begeistert, erzählt Sieglinde Weiher.

Familie und Deko beleben die Weihnachtsstimmung

Das Dekorieren begann sie bereits in ihrem vorigen Zuhause. Es wurde jedoch immer mehr, seit sie vor 21 Jahren in die jetzige Wohnung gezogen ist. Ehemann Bodo ist als Helfer im Hintergrund aktiv, aber auch weitere Familienmitglieder hat Sieglinde Weiher schon mit ihrer Lust auf bunte Dekoration angesteckt: Einen würdigen Nachfolger findet sie in ihrem Schwiegersohn. Schon beim Eintritt in die Familie war er ganz begeistert und wurde von ihr angelernt. „Sein Balkon sieht nun fast aus wie meiner“, scherzt die Evershägerin.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gerade in diesem Jahr findet Weiher es wichtig, Farben und Licht in die dunkle Jahreszeit zu bringen. Zu dem ewig grauen Wetter käme noch die frustrierende Corona-Situation mit geschlossenen Weihnachtsmärkten und anderen Einschränkungen hinzu. Da will die Weihnachtsstimmung nicht so wirklich aufkommen. Das Dekorieren und die Zeit mir ihrer Familie helfe ihr, etwas in Stimmung zu kommen. „Nicht nur mir geht das so“, stellt sie fest. „Im ganzen Viertel wird es immer bunter.“

Böse Kommentare lassen sie kalt

Ein schrill dekorierter Balkon fällt natürlich auf und gefällt nicht jedem. „Guck mal, da kommt der kitschige Balkon“, hört sie des Öfteren in der Straßenbahn. Als „Schande des Viertels“ wurde ihr Werk auch schon bezeichnet. Den bösen Kommentaren begegnet Sieglinde Weiher selbstbewusst. Sie erinnert sich an eine Situation, als sie vor ihrem Balkon eine Dame antraf, die, unwissend mit wem sie sprach, zu lästern begann. Erst am Ende der Unterhaltung erzählte Weiher der Frau, dass sie die Besitzerin des Balkons sei. „Die war dann ganz schnell verschwunden“, lacht sie.

Das war einer der seltenen Fälle, in denen sie auf negative Bemerkungen reagierte. In der Regel ignoriere sie diese. „Wem es nicht gefällt, der braucht nicht hingucken. Man kann es nicht allen recht machen.“ In erster Linie schmücke sie für sich selbst und ihre Familie.

Die Freude, anderen eine Freude zu bereiten

Viel lieber konzentriert Weiher sich auf die positiven Reaktionen. „Omas und Mütter bleiben mit den Kindern stehen. Das freut mich, wenn die Kleinen so strahlen“, sagt sie lächelnd. Nicht nur vom heimischen Balkon aus bringt sie die Kinderaugen zum Leuchten. Einen großen Plastikschneemann, der sonst die Weihnachtszeit aus Platzgründen im Keller hätte fristen müssen, stellte sie einer Schule zur Verfügung.

Auch Erwachsene kommen auf sie zu, erzählen ihr, dass sie den Balkon schon von klein auf kennen und sich jedes Mal freuen, wenn sie daran vorbeikommen. Für einige beginne die Weihnachtszeit auch erst offiziell, wenn der Balkon seine Weihnachtsdeko bekommt. „Zu Weihnachten und auch zu anderen Zeiten werde ich oft gefragt, ob ich schon fertig bin. Aber alles braucht seine Zeit.“

Von Gina Boldt