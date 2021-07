Rostocks neue Partymeile? Anwohner klagen über Müll und Lärm am Margaretenplatz

Seit Wochen sorgt die Situation am Rostocker Stadthafen für Diskussionen. Vor allem an den Wochenenden feiern dort zahlreiche Menschen, hören lautstark Musik und hinterlassen Müll. Andreas Bechmann, Leiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD), hat am Mittwoch nun über die aktuelle Situation in dem Bereich berichtet. „Wir haben einiges erreicht“, sagte er. So wurden weitere Mülltonnen und Glascontainer aufgestellt, außerdem gibt es weitere Toiletten in dem Bereich.

Der Kommunale Ordnungsdienst stellt hingegen Abwanderungstendenzen der Feiernden fest. So gebe es derzeit an den Wochenenden im Bereich des Kanonsbergs eine erhebliche Vermüllung. „Da muss man hinterher sein, damit sich das nicht verschärft“, so Bechmann. Er betont, dass der Großteil der Menschen vernünftig sei, das Problem von einigen wenigen ausgehe.

Beim Ortsbeiratschef Felix Winter haben sich hingegen zahlreiche Anwohner der anliegenden Straßen – Friedrichstraße, Haedgestraße und Neue Werder Straße – gemeldet. Durch diese Straßen ziehen diejenigen, die nachts vom Doberaner Platz zum Stadthafen laufen. Auch dort käme es immer wieder zu Ruhestörungen.