Rostock

Dieses Ereignis hatten sich der Hafen, Stadt, Land und Reedereien anders vorgestellt: Am Kai sollte ein Traumschiff liegen, nach dem offiziellen Teil wollte der Hafen bereits vor Wochen mit allen Rostockern in dem neuen Prachtbau Geburtstag feiern.

Doch es kam anders: Die Eröffnung des neuen Kreuzfahrt-Terminals in Warnemünde – sie fiel nun deutlich kleiner aus. Und ohne Kreuzfahrer. Das Ganze komplett abzusagen und zu verschieben – für Hafen-Chef Jens Scharner kam das aber nicht in Frage: „Wir wollen hier auch ein Zeichen setzen.“ Denn Rostock glaubt an das Geschäft mit dem Urlaub auf See.

Reedereien forderten Neubau

Seit Jahren hatten vor allem die Reedereien immer wieder ein neues, ein zweites Terminal für Kreuzfahrtgäste in Warnemünde gefordert. Denn in der Hochsaison mussten viele Schiffspassagiere in einem Provisorium, in einem riesigen Zelt abgefertigt werden. „Dieses Zelt war das Erste und das Letzte, was die Gäste von Rostock, von MV und oftmals auch von Deutschland sahen“, sagt Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. Das sei keine schöne Visitenkarte gewesen.

Auch die Behörden – allen voran Zoll und Bundespolizei – konnten im Provisorium nur unter erschwerten Bedingungen ihren Aufgaben nachkommen. Nach jahrelangen Debatten um den Standort und auch die Gestaltung startete Ende 2018 schließlich der Bau des „WCC 8“ – des Warnemünde Cruise Center 8.

15 Millionen Euro haben Stadt, Land und Rostock Port investiert. Geplant und gebaut wurde das neue Abfertigungsgebäude samt Servicetrakt vornehmlich von Firmen aus der Region – dem Architekturbüro Bastmann + Zavracky etwa und auch Inros Lacker SE. Gegründet wurde der Bau am Wasser auf 556 und jeweils elf Meter langen Stahlpfeilern im Erdreich.

Deutliche Botschaft am „alten“ Kreuzfahrt-Terminal: Warnemünde wünscht sich die Kreuzfahrer zurück. Quelle: Projekt RK

„Auf Pandemien vorbereitet“

Gerade die aktuelle Pandemie habe gezeigt, dass in Zukunft nicht nur auf die Schiffe und Reedereien, sondern auch auf die Häfen und ihre Terminals völlig neue Herausforderungen zukommen: Als das neue Terminal geplant wurde, war das Coronavirus noch nicht mal bekannt. „Doch wir können mit dem Neubau schon jetzt alle gestiegenen Gesundheits- und Hygieneanforderungen erfüllen“, sagt Jens Scharner, Geschäftsführer von Rostock Port.

Wann wieder Kreuzfahrtschiffe in Rostock anlegen, vermag auch er nicht zu sagen. Aber: „Wir glauben an die Kreuzfahrt. Sie hat eine Perspektive.“ Vor allem in Rostock.

90 Anläufe hätten eigentlich bis Donnerstag in diesem Jahr stattfinden sollen. Die aktuelle Zahl lautet: null. Auch OB Madsen hofft auf einen schnellen Neustart: „Die Kreuzfahrt ist eine wichtige Branche für Rostock.“ Der Hafen, die Werften, aber auch Restaurants und Händler in der Region würden stark von den Seereisenden leben. „Wir wollen uns bald wieder den Gästen als smarte und freundliche Stadt präsentieren, als Tor zur Welt.“

Er habe erste Signale, dass vielleicht schon ab August wieder erste Schiffe von Rostock aus in See stechen werden. Aida Cruises, Deutschlands größte Reederei, jedenfalls habe etliche Fahrten in der Ostsee im August noch nicht abgesagt. „Es werden andere Kreuzfahrten sein, aber ein erster Schritt.“

Staatssekretär Stefan Rudolph (CDU, v. l.), Jens Scharner, OB Claus Ruhe Madsen und Hafen-Geschäftsführer Gernot Tesch nahmen auch Rostocks größte Steckdose, die Landstrom-Anlage in Betrieb. Quelle: Andreas Meyer

„ Kreuzfahrt muss sich verändern“

Stefan Rudolph, Staatssekretär im Schweriner Wirtschaftsministerium, glaubt ebenfalls an das Erfolgsmodell „ Kreuzfahrt“: „Ja, es wird Verlierer geben.“ Er rechnet damit, dass längst nicht alle Reedereien und Dienstleister in dem Bereich die Krise überstehen werden. „Aber wir in MV müssen alles dafür tun, dass unsere Reederei Aida Cruises nicht dazugehört.“

Rudolph forderte die Reedereien auf, sich neu aufzustellen –und „grüner“ zu werden: „ Kreuzfahrten werden nur attraktiv und erfolgreich bleiben, wenn sie nachhaltiger werden.“ Aida sei da Vorreiter, nutzte auf einigen Schiffen bereits das emissionsarme Flüssiggas LNG als Treibstoff – und in Rostock bald auch Landstrom: Denn zeitgleich mit dem neuen Terminal nimmt Rostock Port auch die erste Landstromanlage an der Warnow in Betrieb. Während der Liegezeiten sollen die Schiffsmotoren stillstehen, Energie für die „Pötte“ gibt es aus einer riesigen Steckdose. So soll der Ausstoß von Abgasen in den Häfen massiv reduziert werden.

Steffen Stuth (links) präsentiert im „alten“ Terminal eine Ausstellung mit historischen Ansicht des Rostocker Hafens. Quelle: Andreas Meyer

Nutzbar auch für Events

Übrigens: Rostock Port will die beiden Terminals in Warnemünde künftig stärker auch für Veranstaltungen nutzen. So findet 2021 die Nationale Branchenkonferenz der maritimen Wirtschaft in der Hansestadt statt – auch in den Terminals. Im „alten“ Terminal präsentieren der Hafen und das Kulturhistorische Museum bereits seit Donnerstag eine Ausstellung mit riesigen historischen Fotos: „Wir nehmen die Menschen mit auf eine Zeitreise entlang der Warnow“, so der Leiter des Museums, Steffen Stuth. Zu sehen sind Ansichten des Hafens, der Werften, der Schiffe im Wandel der Zeit. Die Schau ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Andreas Meyer