Schwerin

SPD und Linke sind bei den Koalitionsverhandlungen für eine neue Landesregierung auf der Zielgeraden. Motto: „Aufbruch 2030“. Kommende Woche soll der Vertrag für die nächsten fünf Jahre stehen, am 15. November Manuela Schwesig (SPD) zur Ministerpräsidentin gewählt werden. Simone Oldenburg (Linke) dürfte Vize-Regierungschefin werden. Viele bisherigen Ergebnisse waren erwartbar, tragen stark die Handschrift der SPD. Bei ihrem wichtigsten Wahlkampfthema – Schule – verkauft die Linke jetzt eine Mogelpackung mit. Eine Betrachtung.

1000 zusätzliche Lehrer – eine Mogelpackung

Maik Walm, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in MV: „Nach unserer Analyse entsteht nach diesen Plänen keine neue Stelle für den allgemeinbildenden Bereich.“ Quelle: Anja Levien

Bildung, Kultur. 1000 neue Lehrer hatte die Linke angekündigt – zusätzlich zu 3000, die bis 2026 sowieso ersetzt werden müssen. Die 1000 steht nach wie vor, das Label aber ist verändert: 280 vorhandene Stellen sollen „verstetigt“ werden, sind also nicht neu. 250 weitere unbesetzte Stellen sollen aufgefüllt werden. Wegen steigender Schülerzahlen gibt es noch mal 270 Lehrer – logisch. 50 zusätzliche Lehrkräfte zur Minimierung des Unterrichtsausfalls und 150 an Berufsschulen sind geplant. Man könnte das kreative Mathematik nennen – oder Trickserei.

Die Lehrergewerkschaft GEW kritisiert unterm Strich: „keine neue Stelle für den allgemeinbildenden Bereich“ – also von Grundschule bis Gymnasium. Weiter plant Rot-Rot: Reform der Lehrerausbildung, Arbeitszeitkonten, eventuell Verkürzung des Referendariats. Das Geheimnis bleibt, wo die neuen Lehrer herkommen sollen.

Hochschulen kommen nur kurz in den bisherigen Plänen vor: Erhalt der Standorte, mehr Exzellenzförderung. Eine neue Hochschule in Schwerin solle „geprüft“ werden, so Schwesig. Bei Kultur werde Bestehendes fortgesetzt: Projektförderung, Theaterpakt, Musikschulen.

Trotz Kritik: Aus Strategiefonds wird ein „Bürgerfonds“

Finanzen, moderne Verwaltung. Beim Geld könnte es klemmen in den rot-roten Jahren. Zwar ist noch rund die Hälfte von 2,85 Milliarden Euro aus dem Corona-Schutzfonds nicht verplant, doch SPD und Linke versprechen: Wenn etwas nicht für Corona-Hilfen gebraucht wird, würden damit Schulden getilgt. Daran wird man sie messen. Der Schuldenberg – gut 12 Milliarden – engt das Handeln ein. Und: Man schielt auf mehr Geld vom Bund.

Zusagen werden teuer: Die Kita soll landesweit beitragsfrei für Familien bleiben. Mehr Geld ist für Nahverkehr und Kommunen geplant. Der von den Linken viel kritisierte Strategiefonds („PR-Fonds“) – bisher Spielgeld für SPD und CDU im Landtag – wird zum „Bürgerfonds“. Ein politischer Taschenspielertrick. Die Landesverwaltung soll bis 2030 zu den „modernsten in Deutschland“ zählen. Wie und zu welchen Kosten? Bisher offen.

Ein alter Hut: Milliarden für Digitalisierung

Energie, Verkehr, Wohnraum. Beim Thema Infrastruktur verkaufen SPD und Linke Dinge, die lange bekannt sind. So würden 1,8 Milliarden Euro für die Digitalisierung eingesetzt – großes Thema seit 2016! Jedem schnelles Internet und Mobilfunk, verspricht Schwesig. Energiedörfer, die Nutzung von Windkraft, Wasserstoff und Solar sollen stärker unterstützt, grüne Gewerbegebiete geschaffen werden. 2025 soll in MV sämtliche Energie aus erneuerbaren Quellen kommen. Für günstigere Energiepreise – Netz- und Stromkosten – wolle man auf Bundesebene streiten.

Jedes Dorf soll am Tage im Zwei-Stunden-Takt an Bus oder Bahn angebunden sein. Hilfsmittel: ein Rufbussystem. Auch geplant: ein günstiges Seniorenticket (1 Euro pro Tag). Sozialer Wohnungsbau soll forciert, die Mietpreise kontrollierbar bleiben. Und mehr Wohngeld soll es geben. Unkonkret.

Keine Betten-Burgen mehr unterstützen?

Wirtschaft. Bettenburgen im Tourismus sollen künftig „nicht mehr unterstützt“ werden, so Schwesig. Also neue - geplante schon. Kurz darauf rudert Rot-Rot etwas zurück: Man wolle Großprojekte „nicht per se verbieten“. Beim Tourismus müsse es um mehr Qualität gehen, besser für die Einwohner. Als erstes Bundesland soll MV ein Tourismusgesetz haben, mit dem Geld über Gästekarten und von Unternehmen eingetrieben wird. Protest folgt prompt.

Signal an eine CDU-geprägte Wirtschaftsförderung: In einer „MV Zukunftsagentur“ sollen diverse Landesfirmen und Verbände verknüpft werden. Eine Idee der SPD für mehr Kontrolle. In deren Wahlprogramm hieß es noch „Zukunftsagentur MV“. Zwinkersmiley!

Schließlich: Rot-Rot schafft neue Posten: Für Tourismus soll ein Beauftragter her, für die Werften ein maritimer Koordinator. Teure Staatssekretäre? Bisher nicht bekannt. Ein Vergabegesetz soll Löhne auf Tarifniveau für öffentliche Aufträge festlegen. Die Wirtschaft reagiert verärgert. Auf Bundesebene will Rot-Rot für 12 Euro Mindestlohn und den verringerten Steuersatz fürs Gastgewerbe streiten.

Fünf Millionen Bäume: mal wieder ein Waldprogramm

Landwirtschaft, Umweltschutz. Bis 2040 soll MV klimaneutral sein. Durch ein Klimaschutzgesetz mit Regeln: für Solarnutzung auf Dächern, Verkehr oder Moorschutz. 5 Millionen neue Bäume sollen per Landeswaldprogramm gepflanzt werden. Klingt gut – 2016 hieß es ähnlich und wurde ein Flop. „Mindestens 20 Prozent“ Ökolandbau versprechen SPD und Linke in fünf Jahren. 47 Millionen Euro zur Unterstützung der Fischerei.

Landeseigene Flächen sollen verstärkt für erneuerbare Energien genutzt, das gewonnene Geld für Klimaschutz genutzt werden. Wie Acker-Aufkauf durch Großinvestoren generell verhindert werden kann? Keine Antwort.

Linke schwenkt um: Vorpommern-Staatssekretär bleibt

Auch beim Thema Vorpommern hat sich die SPD durchgesetzt. Der Staatssekretär (bisher Zielscheibe der Linken – „Trostpflaster“) bleibe, der Fonds auch. Auch geplant: Investitionen in Schulen, Kitas, Dorfläden, Ärztehäuser auf dem Lande. Vage formuliert.

Zwei Runden stehen SPD und Linken bei den Koalitionsgesprächen noch bevor. Am Donnerstag geht es um Inneres und Justiz. Dabei dürfte das Wahlalter 16 eine Rolle spielen, das (Finanz)Verhältnis zu Kommunen, der schleichende Personalaufwuchs bei der Polizei, Richtermangel, womöglich die Skandale bei Verfassungsschutz und Polizei unter CDU-Führung.

Am Freitag schließlich geht es um Soziales: Kita, Gesundheit, Sport, Gleichstellung. Erwartet wird, dass Gesundheit wieder ins Sozialministerium wechselt, Kita womöglich ins Bildungsministerium, das Oldenburg begehrt. Aber über Personal und Strukturen rede man ja erst ganz am Ende. Wer’s glaubt.

Scheitern dürften die Gespräche nicht mehr. Schwesig und Oldenburg demonstrieren Harmonie. Bei Facebook postet die Linke wiederholt Fotos mit der SPD-Frau. Text: „Wird was.“

Von Frank Pubantz