Schwerin

Die neuen Minister stehen fest: Am Donnerstag haben im Anschluss an die Koalitionsrunde zum Thema Struktur der künftigen Landesregierung Manuela Schwesig (SPD) und Simone Oldenburg (Linke) mitgeteilt, wer welches Ministerium künftig leiten wird – und welche neuen Aufgaben diese übernehmen.

Es gibt erstmals ein paritätisches Kabinett im Nordosten – bestehend aus vier Männern und vier Frauen. Zwei Ministerposten gehen an die Linke, sechs an die SPD. Die stellvertretende Ministerpräsidentin wird Simone Oldenburg. „Ich habe riesigen Respekt vor dem Amt, aber freue mich auf die Aufgabe“, sagte die Linken-Politikerin.

Doch wer genau bekommt nun welchen Ministerposten? Ein Überblick über das neue Kabinett und die neue Aufgabenverteilung auf die Ministerium.

Das neue rot-rote Kabinett in MV

Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung: Christian Pegel (SPD)

Christian Pegel (SPD) Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Verbraucherschutz: Jacqueline Bernhardt (Linke)

Jacqueline Bernhardt (Linke) Finanzministerium: Heiko Geue (SPD)

Heiko Geue (SPD) Ministerium für Bildung und Kindertagesstätten: Simone Oldenburg (Linke)

Simone Oldenburg (Linke) Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten: Bettina Martin (SPD)

Bettina Martin (SPD) Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft und Umwelt: Till Backhaus (SPD)

Till Backhaus (SPD) Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport: Stefanie Drese (SPD)

Stefanie Drese (SPD) Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus, Arbeit, Verkehr, Energie und Landesentwicklung: Reinhard Meyer (SPD)

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Wochenende werden Sonderparteitage der SPD und der Linken den Entwurf des Koalitionsvertrags debattieren und voraussichtlich verabschieden. Am kommenden Montag (15. November) will sich Ministerpräsidentin Schwesig im Landtag zur Wiederwahl stellen. Unmittelbar danach wird sie ihr Kabinett ernennen.

Von Ann-Christin Schneider