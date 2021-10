SPD und Linke verständigen sich am Mittwochabend in den Koalitionsverhandlungen beim Thema Finanzen auf die großen Linien. Neue Schulden soll es nicht geben – Geld, das aus dem Corona-Fonds nicht gebraucht wird, in die Tilgung fließen. Auch für den Personennahverkehr gibt es Pläne.