Rot-Rot in MV: SPD will Regierung mit den Linken – das sind die Reaktionen

Schwerin/Güstrow

Nun ist es raus: Der Wahlsieger SPD kann sich in den kommenden fünf Jahren eine gemeinsame Landesregierung mit der Partei Die Linke vorstellen. Parteigremien haben am Mittwochabend in Güstrow einstimmig offizielle Koalitionsverhandlungen abgesegnet. Das Nachsehen haben CDU, Grüne und FDP. Bis Ende November muss die neue Regierung stehen.

Schwesig: „Die meisten Schnittmengen“

„Mit der Linkspartei haben wir die meisten Schnittmengen zur Umsetzung unseres Programms festgestellt“, begründet SPD-Landeschefin Manuela Schwesig (47) die Wahl. Das seien vor allem eine starke Wirtschaft, gute Löhne, soziale Verantwortung und Umweltschutz. Einigkeit gebe es zu vielen Themen. Beispiele: 1000 neue Lehrerstellen und mehr Kita-Erzieher, Wahlalter 16, ein Klimaschutzgesetz, ein landesweites Rufbussystem und Seniorenticket für Bus und Bahn, bundesweit 12 Euro Mindestlohn.

Gute Gespräche habe es auch mit anderen Parteien geben, so Schwesig. Zur CDU deutete sie Zweifel an, ob nach den Personalquerelen der jüngsten Vergangenheit eine verlässliche Regierung möglich wäre.

Mit Schwesig und Linken-Spitzenkandidatin Simone Oldenburg (52) könnte es in MV bald erstmals zwei Frauen an der Spitze der Landesregierung geben. „Damit hat sich die SPD für den Aufbruch und für einen sozialen Schwung entschieden“, so Oldenburg. „Jetzt besteht die Chance, unser Land aus dem Lohnkeller zu holen, die Wirtschaft zu stärken sowie die Kinder, Jugendlichen und Familien in den Mittelpunkt der Arbeit zu stellen.“

Linke beschwört Aufbruch, CDU keilt nach

SPD und Linke haben von 1998 bis 2006 bereits gemeinsam regiert. Wie im Vorfeld durchsickerte, begehren die Linken jetzt zwei Ministerien: Bildung und Justiz. Die CDU dagegen beharrte darauf, mit Inneres, Wirtschaft und Justiz drei Häuser zu behalten.

Enttäuschung bei der CDU, mit der die SPD seit 2006 regierte. „Das Ergebnis der Sondierung überrascht nicht wirklich. Bereits vor der Wahl war erkennbar, dass bei der SPD nur ein geringes Interesse an einer Fortsetzung der Koalition vorhanden war“, so Landeschef Eckhardt Rehberg. Die Linke sei „politisch und personell deutlich billiger zu haben“. Der 67-Jährige, der nach dem Rücktritt von Michael Sack die MV-CDU vorübergehend übernommen hat, sagte: „Die CDU lasse sich von der SPD nicht vorschreiben, wer Parteichef oder Minister wird.“ Seine Partei stelle sich nun auf ihre neue Rolle in der Opposition ein.

Zweifel aus der Wirtschaft an Erfolg durch Rot-Rot

Verwunderung bei der FDP: Man habe in Gesprächen viele Themen noch gar nicht erörtert, so Landeschef René Domke. „Ein rot-rotes Bündnis ist nicht das, was für uns einen Aufbruch in die Zukunft erwarten lässt.“ Bissiger Kommentar von Nikolaus Kramer von der AfD, die nicht zu Gesprächen geladen war: „Der Weg in den Sozialismus ist ein Irrweg.“

Positives Signal vom DGB Nord: „Wir erwarten, dass die Politik pro Tariflohn weiter offensiv fortgesetzt wird“, so Vize-Chef Ingo Schlüter. Zweifel dagegen aus der Wirtschaft: Das Land brauche „weniger Staat und mehr Freiraum zur Sicherung von Wirtschaftskraft“, so Sven Müller, Vereinigung der Unternehmensverbände MV. Ob das mit Rot-Rot gelinge, „erscheint derzeit sehr fraglich“.

Die SPD hat am 26. September mit 39,6 Prozent erzielt, landete meilenweit vor der Konkurrenz. Sie stellt künftig 34 von 79 Abgeordneten. Die AfD landete bei 16,7 Prozent (14 Mandate), die CDU bei 13,3 (12), Die Linke kam auf 9,9 (9), Grüne auf 6,3 (5) und FDP auf 5,8 Prozent (5) der Wählerstimmen.

Von Frank Pubantz