Schwerin

Manuela Schwesig wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die nächste Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns heißen. Kommenden Montag steht die Wahl im Landtag an. Dann wird Schwesig auch ihre neuen Ministerinnen und Minister für das Regierungskabinett ernennen.

Das sollte man über das Spitzenpersonal wissen:

Ministerpräsidentin

Manuela Schwesig (47, SPD) ist seit 2017 Regierungschefin in MV. Zuvor war sie Bundesministerin für Familie, davor Sozialministerin in MV. In die Politik kam sie über die Schweriner Stadtvertretung. Schwesig stammt aus Seelow in Brandenburg, absolvierte ein Studium zur Diplom-Finanzwirtin. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. 2020 besiegte sie eine schwere Krebserkrankung.

Manuela Schwesig (47, SPD) Quelle: Jens Büttner

Ministerin für Bildung und Kindertagesstätten

Simone Oldenburg (52, Linke) wird auch Vize-Regierungschefin. Sie stammt aus Gägelow (Nordwestmecklenburg), ist seit 2011 Mitglied des Landtags, dort seit 2016 Chefin der Linksfraktion. Die frühere Lehrerin für Deutsch und Geschichte und Schulleiterin machte sich in der Landespolitik als Bildungsexpertin einen Namen. Sie ist verheiratet und hat einen Sohn.

Simone Oldenburg (52, Linke) Quelle: Jens Büttner

Minister für Inneres, Bau und Digitalisierung

Christian Pegel (47, SPD), geboren in Hamburg, studierte in Greifswald Rechtswissenschaften, wurde 2005 als Anwalt zugelassen. 2012/13 war er Chef der Staatskanzlei unter Ministerpräsident Erwin Sellering, in der Folge Minister für Energie und Infrastruktur. Pegel ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Christian Pegel (47, SPD) Quelle: Jens Büttner

Minister für Klimaschutz, Landwirtschaft und Umwelt

Till Backhaus (62, SPD) bleibt der dienstälteste Minister in Deutschland. Geboren in Neuhaus/Elbe, studierte er Landwirtschaft in Rostock, war Mitglied der DDR-Volkskammer, kurz darauf im Schweriner Landtag. 1998 wurde er Minister für Landwirtschaft und Ernährung, später auch für Umwelt. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.

Till Backhaus (62, SPD) Quelle: Stefan Sauer

Ministerin für Kultur, Wissenschaft und Europa

Bettina Martin (55, SPD) stammt aus Berlin, wo sie Politikwissenschaften und Volkswirtschaftslehrer studierte. Sie war Schwesigs Büroleiterin als Vize-SPD-Bundeschefin und Bundesministerin, ab 2017 Beauftragte des Landes MV beim Bund. Martin ist verheiratet und hat zwei Söhne. Als Bildungsministerin machte sie eine unglückliche Figur.

Bettina Martin (55, SPD) Quelle: Jens Büttner

Minister für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit

Reinhard Meyer (62, SPD) ist seit 2019 Finanzminister des Landes, davor war er zweimal Chef der Staatskanzlei in Schwerin. In den Jahren 2012 bis 2017 agierte er als Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein. Er stammt aus Bonn, studierte Politik und Geschichte. Im Ehrenamt ist Meyer Präsident des Deutschen Tourismusverbandes. Er lebt in einer festen Partnerschaft – keine Kinder.

Reinhard Meyer (62, SPD) Quelle: Jens Büttner

Finanzminister

Heiko Geue (56, SPD) ist seit 2019 Chef der Staatskanzlei, davor war er Staatssekretär im Finanzministerium. Geue stammt aus Ettlingen (Baden-Württemberg), studierte Volkswirtschaft und Politikwissenschaft. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. In Spitzenjobs war er im Finanzministerium Sachsen-Anhalts und im Bundesfamilienministerium – auch unter Schwesig.

Heiko Geue (56, SPD) Quelle: Jens Büttner

Ministerin für Justiz, Gleichstellung und Verbraucherschutz

Jacqueline Bernhardt (44, Linke) stammt aus Sachsen, studierte ab 1995 Rechtswissenschaften in Leipzig, war ab 2005 als selbstständige Rechtsanwältin in Ludwigslust tätig. Seit 2011 sitzt Bernhardt im Landtag, derzeit als Parlamentarische Geschäftsführerin der Linksfraktion. Sie ist verheiratet und hat ein Kind.

Jacqueline Bernhardt (44, Linke) Quelle: Linke

Ministerin für Soziales, Sport und Gesundheit

Stefanie Drese (44, SPD) ist seit 2016 Sozialministerin. Seit 2011 sitzt sie im Landtag. Geboren in Rostock, studierte sie in der Hansestadt auch Rechtswissenschaften, arbeitete ab 2003 als selbstständige Rechtsanwältin in Bad Doberan. Drese ist geschieden und hat zwei Kinder im Teenager-Alter – Zwillinge.

Stefanie Drese (44, SPD) Quelle: Christoph Soeder/dpa

Von Frank Pubantz