Rot-Rot in MV für mehr Wald, ein Klimaschutzgesetz und gegen Mega-Ställe

Schwerin

Im Eiltempo steuern SPD und Linke durch die Koalitionsverhandlungen für eine neue Landesregierung. Bereits in zehn Tagen wolle man den Vertrag vorstellen, dann Parteitage darüber beraten lassen, am 15. November seien die Wahl der Ministerpräsidentin und die Regierungsbildung geplant. Am Freitag ging es um Landwirtschaft, Umwelt- und Klimaschutz.

Klimaneutralität spätestens 2040

MV soll spätestens 2040 klimaneutral sein, sagt Manuela Schwesig (SPD). Dazu sei ein Klimaschutzgesetz geplant, das mit breiter öffentlicher Beteiligung erstellt werde. Dieses Gesetz solle konkrete Vorgaben machen, zum Beispiel für Solarnutzung auf Dächern, Moorschutz oder Landwirtschaft.

Für den Bereich Umwelt und Agrarwirtschaft stünden in den kommenden fünf Jahren in MV 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Geplant: die Pflanzung von fünf Millionen neuen Bäumen, ein Ausbau des Anteils ökologischer Landwirtschaft von jetzt 14 auf 20 Prozent.

„Wir wollen den Dreiklang aus Wirtschaft, Sozialem und Umwelt zusammendenken“, so Schwesig. Bürger sollen in diesen Prozess stark mit einbezogen werden. Auf landeseigenen Flächen sollen mit Geld aus dem Sparstrumpf erneuerbare Energien genutzt werden. Das gewonnen Geld wiederum in Klimaschutz-Projekte fließen.

Hilfe für angeschlagene Fischerei geplant

„Wir haben ein dickes Paket für Umweltschutz geschnürt“, so Oldenburg. Die Landesregierung wolle den Ausverkauf von Grund und Boden stoppen, regionale Lieferketten und Vermarktung fördern. Das Tierwohl werde stärker in den Fokus rücken. Oldenburg: „Wir wollen eine Abkehr von den Megaställen.“ Heißt: Obergrenzen für Ställe. Kein Tier solle länger als vier Stunden auf Transporten unterwegs sein.

Die Fischerei solle unbedingt in MV erhalten bleiben. Für neuen Fischbesatz und andere Maßnahmen stünden 47 Millionen Euro zur Verfügung. Auch geplant: ein Zukunftsforum Fischerei.

Fokus auf Vorpommern bleibt

Der ländliche Raum solle weiter gestärkt werden: durch Neubau von Schulen, Kitas, Dorfläden oder Ärztehäuser. Die Vorpommern-Strategie der Regierung werde fortgeführt: mit Extra-Staatssekretär, Fonds und Vorpommernrat. Dies habe sich „bewährt“, so Schwesig. Als Opposition hatte die Linke dies noch kritisiert.

Von Frank Pubantz