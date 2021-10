Rot-Rot in MV rückt näher: Was wird jetzt aus den CDU-Politikern?

Schwerin

Eine rot-rote Regierungskoalition in Schwerin scheint nur noch eine Frage der Zeit. Damit wäre die CDU als Regierungspartei Geschichte. Doch was wird dann aus den Ministern und anderen Funktionsträgern der Union? Die OZ hat sie gefragt.

Harry Glawe (Wirtschaftsminister): Glawe will nach eigenen Worten einfacher Abgeordneter werden. „Da werde ich mehr zu tun haben als bisher als Minister: Wir sind ja nur noch zu zweit in Vorpommern-Rügen.“ Neben Glawe sitzt für die CDU noch Ann Christin von Allwörden für den Landkreis im Schweriner Landtag.

Glawe kann sich vorstellen, künftig in Ausschüssen vertreten zu sein, allerdings nicht im Wirtschaftsausschuss: „Üblich ist, dass man in seinem Ressort mindestens ein Jahr Pause macht. Ich will meinem Nachfolger ja nicht in die Suppe spucken.“ Der Noch-Minister betont, er gehe nicht im Groll: „Auch unter meinem Nachfolger wird die Wirtschaftspolitik des Landes weiter ihren Gang gehen.“

„Harry Glawe ist natürlich gewählt. Aber wenn er seiner Partei einen Dienst tun will, könnte er sein Mandat zurückgeben und so der CDU die Möglichkeit zur Erneuerung geben“, rät allerdings der Rostocker Politikwissenschaftler Jan Müller.

Goldener Handschlag für Ex-Politiker in MV Wer in MV aus einem Regierungsamt ausscheidet, fällt weich: Zunächst gibt es Übergangsgeld: Es wird so lange gezahlt, wie ein Minister im Amt war, höchstens allerdings zwei Jahre lang. In den ersten drei Monaten ist es genauso viel, wie der Minister im Amt verdient hat, also knapp 14 000 Euro, danach die Hälfte. Danach gibt es das Ruhegehalt: Es wird gezahlt, wenn ein Minister mindestens fünf Jahre lang im Amt war und beträgt bei einer fünfjährigen Amtszeit 30 Prozent der Ministerbezüge. Mit jedem weiteren Jahr im Amt steigt es um 2,4 Prozentpunkte. Staatssekretäre in MV erhalten im Monat etwa 11 400 Euro Grundgehalt. Werden sie entlassen, erhalten sie ein Übergangsgeld in Höhe von 71,75 Prozent dessen, was sie bekommen hätten, wenn sie die Endstufe ihrer letzten Besoldungsgruppe erreicht hätten, also knapp 8200 Euro – und zwar mindestens sechs Monate und höchstens drei Jahre lang. Verdient der ausgeschiedene Staatssekretär sich etwas dazu, wird diese Summe verrechnet. Das Ruhegehalt beträgt für jedes Dienstjahr 1,8 Prozent der Bezüge, höchstens jedoch 71,75 Prozent. Es verringert sich allerdings für jedes Jahr, das er vor seinem 65. Geburtstag in den Ruhestand geht, um 3,6 Prozent.

Katy Hoffmeister (Justizministerin): Hoffmeister will den Gang in die Opposition selbstbewusst antreten – wenn es denn so kommt: „Mein Ziel ist es, für die Wähler in meinem Wahlkreis ansprechbar vor Ort zu sein und mich aktiv in die Oppositionsarbeit meiner Fraktion einzubringen. Soweit ich die Justiz in unserem Bundesland weiter unterstützen kann, dann werde ich das auch an meinem neuen Platz, im Landtag, tun.“

Ein wichtiges Gebiet sei dabei die Nachwuchsgewinnung für die Justiz: „Das war eines meiner zentralen Themen, und da sind wir im Land ein gutes wichtiges Stück vorangekommen. Das wird nach wie vor ein besonderes Anliegen für mich sein.“

Torsten Renz (Innenminister): Auch Renz (57) zählt nach Ansicht von Parteienexperte Müller zur alten Garde der Union. „Er wäre nicht der Mann für die Erneuerung, das müssen die jungen Abgeordneten übernehmen.“ Renz war in der Vergangenheit Parlamentarischer Geschäftsführer und Fraktionschef der CDU. Diese Posten sind aber inzwischen an jüngere vergeben. Bliebe wohl nur noch die Rolle als „Hinterbänkler“.

Als Innenminister sei Renz auch nicht besonders in Erscheinung getreten, sagt Müller. „Die versprochene Erneuerung im Ministerium nach den Skandalen rund um den Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) und den Fall des Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri ist auch ausgeblieben.“ Dafür sei allerdings auch in der nicht einmal ein Jahr dauernden Amtszeit nicht viel Zeit geblieben. Renz selbst äußerte sich nicht zu seiner Zukunft.

Wolfgang Waldmüller (Ex-Fraktionschef): Als damaliger Fraktionsvorsitzender hatte Waldmüller nach der Wahlschlappe am 26. September bereits den Weg für eine Erneuerung frei gemacht. Er ist aber weiterhin Präsident des Landestourismusverbands – und würde es auch gerne bleiben. „In der vergangenen Legislaturperiode haben wir entscheidende Weichen für den Tourismus in MV gestellt, etwa im Bereich Nachhaltigkeit und Qualitätstourismus. Das muss jetzt in der nächsten umgesetzt werden.“

Der Landestourismusverband hat laut seiner Satzung zwei Vorsitzende, die sich als Präsident jährlich abwechseln. In den letzten Jahren war es üblich, die Posten gemäß der Regierungskonstellation an SPD (Birgit Hesse) und CDU (Waldmüller) zu vergeben. Allerdings ist die Präsidentschaft nicht ans Parteibuch gebunden. Auch CDU-Politiker Jürgen Seidel hatte dem Verband unter der ersten rot-roten Koalition vorgestanden. Ob künftig die Linke den Posten für sich beansprucht, ist noch offen.

Stephan Rudolph (Wirtschafts-Staatssekretär): Rudolph gilt als Wirtschaftsexperte als sehr gut vernetzt. Unter anderem leitet er den Strategierat MV, der die wirtschaftsnahe Forschung im Land koordiniert. Es gilt daher als gut möglich, dass er in die Wirtschaft wechselt. Nach OZ-Informationen wird in Unternehmenskreisen, vor allem in Vorpommern, auch schon an Angeboten für Rudolph gefeilt, sollte er tatsächlich ausscheiden.

Ein direkter Übergang von der Regierungsbank auf einen privaten Chefsessel ist allerdings im Juni durch eine Gesetzesänderung erschwert worden: Künftig brauchten Minister und Staatssekretäre in MV die Zustimmung der Landesregierung, wenn sie innerhalb des ersten Jahres nach Ende ihrer Amtszeit in die freie Wirtschaft wechseln wollen.

Als Alternative könnte sich der 58-Jährige auch auf seinem Beamtenstatus „ausruhen“ und einen Job in der Landesverwaltung übernehmen. Theoretisch denkbar ist auch, dass er als CDU-Mann Staatssekretär in einem rot-rot-besetzten Ministerium bleibt. Auch das hat es schon gegeben – gilt aber bei Rudolph als extrem unwahrscheinlich. Rudolph selbst wollte sich zu seiner Zukunft nicht äußern.

