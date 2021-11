Schwerin

SPD und Linke wollen ihren Einsatz gegen Rechtsextremismus in MV intensivieren. Der Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der Taten des sogenannten „Nationalsozialistischen Untergrunds“ werde fortgesetzt – und um Umtriebe des Terrornetzwerks „Nordkreuz“ erweitert. Der Landtag solle mehr Rechte bei der Kontrolle der Polizei erhalten.

Ein neu ernannter Sonderbeauftragter oder eine neue ernannte Sonderbeauftragte solle analysieren, ob weitere „Überraschungen“ wie rechte Strukturen in Einsatzkommandos oder Pannen beim Verfassungsschutz lauern, und „aufräumen“, so Simone Oldenburg (Linke). Man werde „entschieden gegen Verfassungsfeinde vorgehen“. Im Kampf gegen Extremismus und Intoleranz werde ein Landesprogramm fortgesetzt und die bestehenden Regionalzentren für Demokratie weiter unterstützt.

Manuela Schwesig (SPD) kündigt zum Thema Polizei an: Der mit der CDU ausgehandelte Sicherheitspakt werde fortgesetzt; heißt: Ausbau der Polizei auf 6200 Stellen. Bis wann, sagt sie nicht.

Alle Gerichtsstandorte bleiben erhalten

Vage bleiben Aussagen zu Gerichten. Die Überlastung von Richtern und Staatsanwälten solle eingedämmt, die Dauer von Verfahren verkürzt werden. Mehr Stellen? Keine konkrete Antwort. Rot-Rot werde an allen Gerichtsstandorten festhalten.

Kommunen dürfen unter Rot-Rot auf mehr Unterstützung hoffen. Dazu sei in wenigen Wochen ein Gipfel geplant, bei dem die wichtigsten Themen wie Digitalisierung und Nahverkehr besprochen werden sollen. Schwesig stellt mehr Geld für die Finanzierung der Kitas in Aussicht. Geplant sei auch, Beiräten oder Jugendparlamenten per Gesetz mehr Rechte zu ermöglichen. Diese könnten dann in Städten und Gemeinden bei Projekten verbindlich mitreden. Programme zur besseren Ausstattung von Feuerwehren und Gerätehäusern würden fortgesetzt.

Auch Europapolitik gehört zu den besprochenen Themen. Es sei das Ziel, sowohl zu Polen als auch zu Russland das gute Verhältnis zu erhalten – „ohne dies gegeneinander auszuspielen“, so Schwesig. Mit allen Ostseeanrainern solle es gute Kontakte geben.

Von Frank Pubantz