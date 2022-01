In Rostock eröffnet am Samstag (8. Januar) der erste Royal-Donut-Shop der Hansestadt. Cronuts, Balls, vegane Kringel – das Sortiment ist groß. Das Rezept des Stores: Süßes für jeden Geschmack. Was ein Donut kostet, wie die Öffnungszeiten sind, was den Chef an die Warnow geführt hat und wo in MV er weitere Läden eröffnen möchte.