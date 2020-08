Rudolph: In MV soll Forschungsfabrik Wasserstoff entstehen

Güstrow

In Mecklenburg-Vorpommern soll eine Forschungsfabrik zum Thema Wasserstoff entstehen. Derzeit werde geprüft, welcher Standort am geeignetsten ist, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph am Freitag beim Wasserstoff-Branchentreffen in Güstrow. Dabei soll auch geklärt werden, welche Infrastruktur bereits vorhanden ist beziehungsweise benötigt wird und welche wirtschaftlichen Entwicklungen in Mecklenburg-Vorpommern angeschoben werden könnten. Gegenwärtig arbeiteten drei Forschungsinstitute in Mecklenburg-Vorpommern an einer Vorstudie zum technologischen Profil dieser Forschungsfabrik.

Zur Finanzierung der Forschungsfabrik solle der weitaus größte Teil der rund 50 Millionen Euro verwendet werden, die Mecklenburg-Vorpommern für die geplante Schließung des Kohlekraftwerkes Rostock erhalten wird. Das Spektrum der Fabrik sollte breit sein, um auf tatsächliche und erfolgversprechende Bedarfe reagieren zu können, betonte Rudolph.

Von dpa