Die Rübe kehrt zurück: Nächstes Jahr sollen in Westmecklenburg rund ein Drittel mehr Zuckerrüben als 2019 angebaut werden. „Die Landwirte in MV haben sich dazu entschlossen, ihre Rübenanbauflächen für Nordzucker auszuweiten. Die Verträge dazu wurden bereits unterzeichnet“, erklärt Georg Sander, Leiter des Rübenbüros der Nordzucker AG im niedersächsischen Uelzen. Dafür werde unter anderem der Anbau von Raps zurückgefahren. „Auf 1500 Hektar mehr werden Rüben angebaut“, bestätigt Michael Pahlow, Vorsitzender des Güstrower Rübenanbauerverbandes.

Die Entscheidung sei eine wirtschaftliche Abwägung, erklärt Pahlow: In vielen Bereichen der Landwirtschaft seien die Gewinne in den letzten Jahren zurückgegangen, etwa beim Raps. Grund war nicht nur die Trockenheit des letzten Jahres, sondern auch das Verbot von Pflanzenschutzmitteln. Nur noch wenige Schutzmittel stehen den Bauern zu Verfügung, gegen die Schädlinge allerdings schnell Resistenzen entwickeln. Der Ernteertrag beim Raps ist somit stark gefährdet. Zwar birgt auch die Zuckerrübe Risiken: Der Preis, den die Bauern mit ihr erzielen können, hält sich ebenfalls in Grenzen. In der Summe erhoffen sich die Landwirte in MV durch den Zuckerrübenanbau dennoch eine höhere Gewinnspanne als bei anderen Nutzpflanzen.

34 Kilo Zucker pro Kopf Die Zuckerrübenernte dauert von September bis circa Mitte November. Die Rübenkampagne, die Verarbeitung der Rübe zu Zucker, beläuft sich auf rund vier Monate und endet Mitte Januar. In der Zuckerfabrik Anklam werden 12 000 Tonnen Rüben pro Tag verarbeitet. Jeder Deutsche nimmt im Schnitt 34 Kilogramm Zucker im Jahr zu sich. Für diese Menge benötigt man mehr als 300 Zuckerrüben.

„Das Problem ist der Zuckerüberschuss auf dem weltweiten Markt“, beklagt Sander von Nordzucker. Nachdem die über Jahrzehnte gültige Europäische Zuckermarktordnung 2017 außer Kraft gesetzt wurde, brachen die Preise ein. Die Ordnung regulierte nicht nur die Produktionsquoten, sondern legte auch Mindestpreise für Zuckerrüben fest. „Im Moment ist die Zuckerherstellung mit Verlusten verbunden“, bedauert Sander. Deshalb wird der Anbau von Zuckerrüben insgesamt in naher Zukunft auch nicht zunehmen, wie der Leiter des Rübenbüros meint: In dem Maße, wie der Anbau in Westmecklenburg gesteigert wird, nehmen die Anbauflächen für Nordzucker in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ab.

Der Preisverfall für Zucker auf dem Weltmarkt hat Nordzucker zuletzt zu schaffen gemacht: Am Donnerstag legt das Unternehmen die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/2019 vor. Nach den ersten neun Monaten hatte der Konzern mit Hauptsitz in Braunschweig bereits über einen Gewinneinbruch von 143,5 Millionen Euro im Vorjahr auf nur noch 17,1 Millionen Euro berichtet. Der Weltmarkt sei auf dem niedrigsten Niveau seit etwa zehn Jahren, was auf erhebliche Überproduktionen vor allem in Indien und Thailand zurückgehe, hieß es zu Begründung im Januar.

Vor dem ersten Weltkrieg existierten noch über 500 Zuckerfabriken in Deutschland. Heute sind es nur noch 20. In MV wurde unter anderem in Lübz, Wismar, Güstrow oder Anklam Zucker hergestellt. Im Jahr 2008 schloss mit der Güstrower Zuckerfabrik der vorletzte Betrieb im Land. Verblieben ist lediglich der Anklamer Betrieb, der mittlerweile zum niederländischen Zuckerkonzern Suiker Unie gehört. Die Fabrik kann auf eine 136-jährige Geschichte zurückblicken.

Das Anklamer Unternehmen sorgt für den größten Zuckerrübenanbau im Land und schließt jährlich mit rund 350 Landwirtschaftsbetrieben Verträge. Das Anbaugebiet erstreckt sich so von der polnischen Grenze bis vor Rostock und von Rügen bis in die Uckermark. Tatsächlich konnte hier sogar ein Anstieg der Rübenanbaufläche von 14 200 Hektar im Jahr 2006 auf 20 100 Hektar im Jahr 2018 verzeichnet werden. Die Fabrik in Anklam konnte 2017 eine Steigerung der Produktivität um über 50 Prozent seit 1991 verkünden: 13 Tonnen Zucker konnten aus einem Hektar Zuckerrübenfeld gewonnen werden.

