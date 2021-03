Rostock

Vor genau einem Jahr kam Corona nach MV: Am 3. März 2020 wurde das Virus bei einem Ehepaar aus der Nähe von Greifswald bestätigt. Dann geht es Schlag auf Schlag: Eine Woche später sagt Rostock alle Großveranstaltungen ab. Im ganzen Land schließen bei einem Stand von 45 Infektionen im Land kurz darauf zuerst die Schulen und alle öffentlichen Einrichtungen, dann der Einzelhandel.

Das erste Todesopfer fordert die Pandemie am 28. März: Ein 57-jähriger Mann im Kreis Ludwigslust-Parchim stirbt „an oder mit Corona“ – eine Redewendung, die bis heute viel zu oft zu hören sein wird. Innerhalb von zwölf Monaten sterben alleine in MV 752 Corona-Infizierte. Insgesamt werden fast 25 000 Menschen im Land positiv getestet.

April: Erstmals tägliche Lageberichte

Am 1. April gibt das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) erstmals den täglichen Corona-Lagebericht heraus. Zu diesem Zeitpunkt weist MV 445 Corona-Fälle und drei Todesopfer auf. Im bundesweiten Vergleich ist das Land damit am wenigsten von der Pandemie betroffen. Das bleibt auch lange so.

Schon vier Wochen nach den ersten Toten gibt es eine erste Lockerung des Lockdowns: Kleinere Geschäfte dürfen wieder öffnen, ebenso Bau- und Gartenmärkte. Auch Zoos und Sportplätze können wieder besucht werden. Dafür kommt die Maskenpflicht im Einzelhandel und im öffentlichen Nahverkehr – Bilder, die man bisher nur aus Ostasien kannte und vielleicht belächelte. Jetzt lacht darüber niemand mehr.

Juli: Corona scheint besiegt

Pfingsten rollt die erste Welle von Urlaubern aus ganz Deutschland an. Möglich ist das, weil MV bundesweit die niedrigsten Corona-Zahlen aufweist. Streit gibt es um die Belegung der Hotels, die zunächst nur zu 60 Prozent belegt werden dürfen, während im Nachbarland Schleswig-Holstein alle Betten vergeben werden dürfen.

Im Juli werden dann fast alle Beschränkungen in MV aufgehoben. Corona scheint besiegt: Über mehrere Tage werden im Land keine Neuinfektionen gemeldet. Millionen Urlauber verbringen einen Traumsommer an den Ostseestränden. Die Schule startet nach den Sommerferien wieder.

August: Erste Warnzeichen für zweite Welle

Doch dann zeigt sich: Corona ist nicht verschwunden. Zwei Schulen müssen wegen Coronafällen gleich wieder schließen. Der geplante Neustart der Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises wird wegen mehrerer Infektionen bei der Besatzung abgebrochen.

Im Oktober wird Vorpommern-Greifswald mit einer Inzidenz von 52,8 als erster Kreis in MV zum Risikogebiet, das ganze Land wird folgen. Aber Vorpommern-Greifswald bleibt lange das Sorgenkind in MV.

November: Zweiter Lockdown „light“

Am 2.November tritt der zweite Lockdown „light“ in Kraft, der am 16. Dezember noch einmal verschärft wird. Fast alles, was Spaß macht, wird wieder verboten. Nur streng begrenzte Ausnahmen erlauben ein Weihnachtsfest im Kreis der Kernfamilie – noch so ein Wort, das vor Corona kaum jemand kannte.

Kurz vor Jahreswechsel dann ein Hoffnungsschimmer: In den Alten- und Pflegeheimen in MV beginnt die Impfkampagne. Allerdings gibt es zwei schwere Impfpannen: In Stralsund werden Mitarbeiter eines Pflegeheims mit einer viel zu hohen Dosis geimpft, landesweit erhalten mehr als 2000 Menschen eine Spritze mit einem Impfstoff, der zu kalt transportiert worden und daher nicht mehr geeignet war.

Januar: Impfungen bringen Hoffnung

Der Jahreswechsel in MV verläuft so ruhig wie wohl selten zuvor – auch, weil kaum geböllert werden darf. Partys sind verboten. Die Inzidenz liegt bei 90,2, insgesamt sind im Jahr 2020 in MV 172 Menschen an oder mit Corona gestorben. Mehr als drei Mal so viele folgen in den nächsten zwei Monaten.

Denn trotz aller Impfanstrengungen erreicht Im Januar die Inzidenz in MV mit 134,5 ihren bisherigen Höchstwert. Danach sinken die Zahlen zwar zunächst, seit einigen Wochen steigen sie aber wieder leicht. Das spaltet die Meinungen: Sollen die Corona-Maßnahmen gelockert werden oder nicht? Die Landesregierung entscheidet sich für nur leichte Öffnungen – sehr zum Ärger der taumelnden Wirtschaft im Land.

Von Axel Büssem