„Rücken“ im Homeoffice: Greifswalder Arzt gibt Tipps gegen Schmerzen

Sie stellen die Zivilisationskrankheit Nummer eins der Deutschen dar: Rückenschmerzen. Laut Techniker Krankenkasse ging 2020 jeder zwölfte Tag von Krankschreibungen auf das Konto der Rückenleiden. Der Nordosten befindet sich im unrühmlichen Spitzenfeld.

„Rund jeder Elfte unserer versicherten Arbeitnehmer – 420 000 Versicherte in MV hat die AOK Nordost – war 2019 mindestens einmal aufgrund der Diagnose Rückenschmerz krankgeschrieben“, erklärt Sprecher Markus Juhls. Tendenz steigend.

Klagen über Rückenprobleme nehmen zu

Mit dem in Corona-Zeiten massenhaften Wechsel vieler Büroarbeiter an den heimischen Arbeitsplatz wird das Klagen über Rückenprobleme hörbarer. Das registriert unter anderem Dr. Jan-Uwe Müller (54), stellvertretender Direktor der Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie am Uni-Klinikum Greifswald. Alles Corona, oder?

Der erfahrene Top-Chirurg winkt ab. Das oftmalige Fehlen ergonomischer Heimarbeitsplätze, noch weniger Bewegung im Homeoffice, Sorge um den Job und fehlende Muskelspannung vergrößerten die Beschwerden. Ursächlich für letztere seien sie nicht, so der Mediziner.

Körpergewicht langfristig reduzieren

„Etwa 90 Prozent aller Rückenprobleme resultieren aus einem Ungleichgewicht der Muskulatur und Fehlfunktionen der Gelenke. Diese entstehen über Jahre“, betont der Experte. Und sie stellen keine Ursachen dar, die ein Chirurg beseitigten muss“, betont der Arzt.

Er befürchtet, dass die tatsächlichen Auswirkungen der Pandemie – deutliche Zunahme der Fettleibigkeit, der Bewegungsunfähigkeit, der Diabetes-Typ-II- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen – erst in drei bis fünf Jahren in MV deutlich werden. Um Gelenke und Wirbelsäule zu entlasten, sei zumeist vor allem eine langfristige Reduzierung des Körpergewichtes nötig. „Dafür benötigen die Betreffenden einen langen Atem“, erläutert der aktive Segler. Er verdeutlicht: „Es geht nicht um Leistungssport, sondern um das Herantasten an die eigenen Leistungsgrenzen!“

Realistische Ziele setzen

Das A und O stellt die regelmäßige Bewegung im Alltag dar. Der Mediziner, der häufig drei- bis vierstündige Operationen vornimmt, benötigt dafür körperliche Fitness. Täglich 10- bis 15 000 Schritte absolviert der Greifswalder deshalb locker. Dass nicht jeder wie er in der Freizeit zudem im Schnitt 200 Kilometer pro Monat joggt, sei schon aufgrund des oftmals vorhandenen Übergewichts klar. Er rät: „Setzen Sie sich realistische Ziele! Und finden Sie bei der Betätigung Ihr eigenes Tempo.“

Zumal bei den über 40-Jährigen die Zahl der Übergewichtigen besonders stark steigt. Mit zunehmendem Alter erhöhen sich laut AOK Nordost zeitgleich die Fehltage aufgrund von Rückenschmerzen. Bei den Männern von rund 0,6 Fehltagen im Alter unter 20 Jahren auf rund 5,3 Fehltage ab 60 Jahren, bei den Frauen von rund 0,4 auf rund 4,4 Fehltage. Männer ab 60 sind in MV besonders von Rückenbeschwerden betroffen.

Kleine Aktivpausen beim Homeoffice

„Um ein Kilo an Fettgewebe zu verlieren, müssen Sie etwa 9000 Kilokalorien (kcal) verbrennen“, erläutert Dr. Müller. Zur Orientierung: Ein 70 Kilo schwer Mann, der einen Kilometer spazieren geht, verbrennt 35 kcal. Joggt er diese Strecke, sind es 80 kcal. Um den Speck an den Hüften und am Bauch zu reduzieren, ist deshalb Kontinuität angesagt. An 200 Arbeitstagen jeweils am Morgen und Abend 30 Minuten zusätzlich schnelles Gehen – im Jahr verbrennt man auf diese Weise um die fünf Kilo Fettmasse.

Beim Homeoffice ist zudem empfehlenswert, etwa alle 45 Minuten eine fünfminütige Aktiv-Pause einzulegen. Einige Schritte gehen, lüften, etwas dehnen... Zweimal täglich sollten diese Auszeiten für kleine Übungen genutzt werden. Eine Gymnastikmatte ist schnell entrollt.

Drei Übungen gegen Rückenschmerzen

Gelegenheit für drei Übungen: 30 Sekunden lang Rumpfheben aus der Rückenlage – Anfänger können die Füße fixieren. Zehn bis 20 Wiederholungen. Zur Abwechslung können dabei auch die Ellenbogen wechselseitig an die im 45-Grad-Winkel angezogenen Knie geführt werden. 30 Sekunden Pause.

1. Übung: 30 Sekunden lang Rumpfheben aus der Rückenlage. Quelle: Martin Börner

Dann aus der Bauchlage heraus wechselseitig den rechten Arm und das linke Bein bzw. den linken Arm und das rechte Bein sowie den Kopf in die Höhe strecken. Zehn bis 20 Wiederholungen. 30 Sekunden Pause.

2. Übung: Aus der Bauchlage heraus wechselseitig den rechten Arm und das linke Bein bzw. den linken Arm und das rechte Bein sowie den Kopf in die Höhe strecken. Quelle: Martin Börner

Zum Abschluss in den Liegestütz (Arme auf Schulterbreite) fallen lassen und fünf bis zehn Wiederholungen probieren. 30 Sekunden Pause. Dann geht es wieder an die Arbeit.

Frauenliegestütze –fünf bis zehn Wiederholungen. Quelle: Martin Börner

