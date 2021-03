Am gestrigen Mittwoch wurde der Beschluss der Bund-Länder-Runde zur Osterruhe vom Montag wieder zurück genommen. IHK- und Handel befürworteten in der Folge die Rücknahme des Beschlusses. Wir haben die OZ-Leser gefragt, ob die diese Entscheidung der Regierung für richtig halten. So haben sie abgestimmt.