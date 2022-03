Schwerin

Nach Jahren der langsamen Lohnannäherung in Richtung Bundesdurchschnitt haben die Arbeitnehmer in Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Pro-Kopf-Bruttolöhne und -gehälter erreichten 83,1 Prozent des Bundesdurchschnitts nach 83,7 Prozent im Jahr davor, wie das Statistische Amt des Landes am Donnerstag mitteilte. Grund sei, dass die Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer im Bundesdurchschnitt mit 3,5 Prozent stärker gestiegen seien als im Land mit 2,8 Prozent. Die Verbraucherpreise stiegen dem Amt zufolge zugleich in MV um 3,3 Prozent. Damit ergibt sich ein Reallohnverlust.

Der durchschnittliche Lohnrückstand der Arbeitnehmer in MV zum Bundesdurchschnitt ist den Angaben zufolge der größte bundesweit. Vor Mecklenburg-Vorpommern liegen demnach Thüringen (84,3 Prozent), Sachsen-Anhalt (85,1) und Brandenburg (86,7). Die höchsten Löhne und Gehälter gab es den Angaben zufolge in Hamburg mit 118,8 Prozent des Bundesdurchschnitts. Viele Menschen aus dem westlichen Mecklenburg pendeln wegen der deutlich höheren Verdienstmöglichkeiten zur Arbeit nach Hamburg.

Mehr Gehalt als noch 2020

Am weitesten geöffnet war die Lohnschere im verarbeitenden Gewerbe, wo in MV trotz einer Steigerung von 4,1 Prozent nur 70,6 Prozent des Bundesdurchschnitts erreicht wurden. In den Dienstleistungsbereichen erreichten die Pro-Kopf-Bruttolöhne und -gehälter hingegen 87,3 Prozent des Bundesdurchschnitts.

Im Schnitt erhielten Arbeitnehmer im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern 31 770 Euro brutto. Das seien 851 Euro mehr als 2020 gewesen, so das Amt.

