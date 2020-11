Rücktritt von Innenminister Lorenz Caffier – seine Karriere in Bildern

Rostock

Der Rücktritt von Lorenz Caffier ( CDU) kam nicht ganz unerwartet – und ist doch ein politischer Paukenschlag. Er habe viele Höhen und Tiefen in den 14 Jahren als Innenminister erlebt, sagt er nun in einer persönlichen Erklärung. Am Ende waren es wohl zu viele Tiefen. Er habe nicht mehr die Kraft sein Amt bis zu den nächsten Wahlen im September 2021 auszuüben.

„Wer Sympathie -Punkte machen will, darf nicht Innenminister werden“, hatte Caffier einmal gesagt. Und doch: Blickt man auf Bilder seine Amtszeit zurück, die längste unter den Innenministern Deutschlands ist, sieht man oft einen sympathisch lachenden Caffier. Und leuchtende Kinderaugen, wenn der Innenminister einen neuen Fußballplatz einweiht. Ein Rückblick:

Zur Galerie Ob bei der Einweihung eines Fußballplatzes oder der Übergabe eines Polizei-Motorrads: Lorenz Caffier war in seinen 14 Jahren als Innenminister ständig im Land MV unterwegs. Die OZ hat im Archiv einige Fotos gefunden.

Von OZ