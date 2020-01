Rückzug aus MV: Darum schließt Coca-Cola seinen Standort in Ziesendorf

Ziesendorf

Schocknachricht in Ziesendorf ( Landkreis Rostock): Bei einer Versammlung sind die Mitarbeiter von Coca-Cola am Mittwochnachmittag informiert worden, dass der Standort geschlossen wird. Ende Juli gehen in dem großen Objekt in der Gemeinde bei Satow die Lichter aus.

„Die Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH beabsichtigt ihr Logistiknetzwerk weiter zu bündeln“, heißt es aus der Unternehmenszentrale. Es sei geplant, einen Teil der Logistikaktivitäten an externe Partner zu übergeben. Die verbleibenden Aufgaben sollen an den Standort in Mölln verlagert werden. Hintergrund seien veränderte Bedürfnisse der Handels- und Gastronomiekunden, die dazu führten, dass der Logistikstandort Ziesendorf nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden kann.

Außendienstmitarbeiter nicht betroffen

In Ziesendorf sind bei Coca-Cola derzeit 56 Mitarbeiter beschäftigt. Der Großteil davon im Außendienst. „Diese Kollegen sind von der Schließung aber nicht betroffen, sie werden formal an einen Standort angegliedert“, sagt Marlen Knapp, Sprecherin des Unternehmens.

Für 20 Kollegen bedeutet die Schließung aber den Verlust ihres Arbeitsplatzes. Ziel sei es, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. In individuellen Gesprächen solle nach einvernehmlichen Lösungen gesucht werden. „Dabei bietet Coca-Cola ein finanziell attraktives Abfindungspaket, das deutlich über dem Marktdurchschnitt liegt“, erklärt Knapp weiter.

Die geplanten Veränderungen und der Rückzug aus MV seien notwendig, „um in einem umkämpften und dynamischen Markt unsere Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und unser Geschäft zukunftssicher zu machen“, sagt Felicitas von Kyaw, Geschäftsführerin Personal. Grundlage für die Umsetzung der Veränderungen sei der geltende Strukturtarifvertrag zwischen Coca-Cola und den Arbeitnehmervertretern.

Gebäude und Grundstück sollen verkauft werden

Ziesendorfs Bürgermeister Thomas Witt zeigt sich von der Nachricht betroffen. „Es tut mir natürlich vor allem für die Mitarbeiter leid“, erklärte er am Mittwoch. Dass der Standort Ziesendorf viel größere Kapazitäten bot, als genutzt wurden, sei kein Geheimnis. „Das war ja mal als Abfüllanlage geplant und gebaut worden, aber jetzt am Ende eher nur noch Umschlagplatz“, so Witt.

Wie viel Einnahmen der Gemeinde durch die Schließung wegfallen, könne er noch nicht sagen. Die Kämmerei des zuständigen Amtes Warnow West sei aber informiert. „Uns als Gemeinde geht es vor allem darum, was mit dem Objekt passiert“, so Witt. Marlen Knapp von Coca-Cola erklärte auf OZ-Nachfrage, dass es sich beim Standort Ziesendorf um Eigentum des Unternehmens handle. „Ziel ist es, das Objekt zu veräußern“, sagte sie.

Thomas Witt ist überzeugt, dass sich Interessenten finden. „Das ist ein super Objekt für Gewerbekunden“, so der Bürgermeister. Mit einem geeigneten Nachfolger könnten sich dann ja auch wieder neue Jobs ansiedeln.

Mehr zum Thema:

Von Claudia Labude-Gericke