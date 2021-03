Rügen: Angler (80) stirbt nach Bootsunfall auf der Ostsee

Bergen

Zwei Angler sind am Sonntag auf der Ostsee vor der Insel Rügen mit ihrem Motorboot gekentert. Einer der Männer überlebte das Unglück nicht. Die 77 und 80 Jahre alten Angler waren mit einem Motorboot auf Höhe der Ortschaft „Palmer Ort“ auf die Ostsee gefahren. Aus bisher unbekannten Gründen kenterten sie mit dem Boot und riefen um Hilfe. Wie die Polizei mitteilt, hörten Spaziergänger am Strand die Hilferufe und informierten über Notruf die Polizei. Bereits vor dem Eintreffen der Polizei aus Bergen, sei es den beiden Rentnern gelungen, sich mit dem Boot in Ufernähe zu retten. Spaziergänger holten die erschöpften und stark unterkühlten Angler dann Land.

Der 80-Jährige war so stark verletzt, dass er noch vor Ort reanimiert werden musste. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht. Dort erlag er seinen Verletzungen. Der 78-Jährige wurde ins Sana-Krankenhaus nach Bergen gebracht. Die Ursache des Bootsunfalls ist noch unklar, die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen.

Von OZ