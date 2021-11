Wer demnächst mit dem Zug nach Rügen fahren will, muss in Stralsund aus- und in den Bus umsteigen. In einer konzertierten einwöchigen Aktion saniert die Deutsche Bahn ihr Schienennetz auf der gesamten Insel. Was auf Reisende und Unternehmen zukommt, welche Strecken betroffen sind und was noch fährt.