Rügen: „Bandidos“-Rocker wäre fast Stadtvertreter in Sassnitz geworden

Sassnitz

Ein mutmaßliches Mitglied der berüchtigten Motorradrocker „Bandidos“ soll Entscheidungen über Geld, für das Gemeinwohl, Spielplätze oder Vereine treffen? In Sassnitz hätte es so kommen können. René J., der 2019 als Mitglied der AfD für die Stadtvertretung in Sassnitz kandidierte, sollte jetzt Nachrücker im Kommunalparlament sein. Er sei angeschrieben worden, da jemand anderes ausschied, erklärt Bürgermeister Frank Kracht.

Doch René J. mag nicht mehr in die Politik. Nein, er wolle nicht Stadtvertreter in Sassnitz sein, sagt er. Er habe abgelehnt. Er sei auch aus der AfD ausgetreten, erklärt er auf OZ-Anfrage. So bestätigt es auch AfD-Landeschef Leif-Erik Holm. Warum? Aus verschiedenen Gründen, sagt J.

Razzia in Sassnitz – Funde: Revolver, Munition, Schlagringe

Lag es vielleicht an einer Razzia im Vorjahr? Zollbeamte fanden neben einer größeren Menge Dopingmitteln und Wachstumshormonen auch drei scharfe Schusswaffen, 455 Schuss Munition, zwei Schlagringe und ein Springmesser. In der Wohnung von René J. – das bestätigen mehrere Ermittler der OZ unabhängig voneinander.

Rene J. will sich zu Waffen nicht äußern: „Kein Kommentar“

„Kein Kommentar“, sagt René J. dazu auf OZ-Anfrage. Man könne ja seinen Anwalt interviewen. Versucht, misslungen. Auch zur Frage, ob er Mitglied der Rocker-Gang war oder ist, antwortet J. nur: „Kein Kommentar.“ Aus Polizeikreisen hieß es, dass J. „den Bandidos zuzuordnen“ sei.

Der Fall hatte vor drei Jahren, kurz vor der Kommunalwahl, für Turbulenzen gesorgt. AfD-Kreissprecher René Kruschewski erklärte: Die Bandidos-Mitgliedschaft sei bekannt, J. sei aber ein unbescholtener Bürger. Michael Meister, damals der zweite AfD-Kreissprecher, ging auf Distanz.

Die Landes-AfD überprüfte den Fall. Ergebnis: J. durfte für die Stadtvertretung in Sassnitz kandidieren. Sein polizeiliches Führungszeugnis sei „sauber“, sagte Holm später. „Herrn J. sind binnen der letzten fünf Jahre keine kriminellen Handlungen vorzuwerfen.“

Staatsanwalt: Die Waffen werden noch untersucht

Waffenfund in Sassnitz. Die Ermittlungen dauern an. Quelle: Zoll

Die Folgen der Razzia auf Rügen – geschehen im September 2021 – sind noch nicht absehbar. Neben dem Zollfahndungsamt Hamburg sind auch die Staatsanwaltschaften Stralsund und Rostock in Ermittlungen involviert. Ursprünglich habe es die Durchsuchung in Sassnitz wegen Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz gegeben. Vermutung: Große Mengen Dopingmittel könnten aus einer Paketsendung aus Griechenland stammen.

Die Ermittler seien fündig geworden, hätten auch die genannten Waffen sichergestellt. Darunter sei ein Revolver, der als „Migrantenschreck“ bezeichnet werde. Eine Waffe, „die durch Manipulation Geschosse mit erheblicher Geschwindigkeit abfeuert“, heißt es vom Zoll. Dem Beschuldigten drohten bis zu fünf Jahre Haft.

Der Fall sei noch längst nicht zu Ende ermittelt, erklärte Ralf Lechte, Sprecher der Staatsanwaltschaft Stralsund, am Dienstag. „Die Waffen sind immer noch beim Zoll. Sie müssen noch begutachtet werden.“ Das könne noch einige Monate dauern.

Von Frank Pubantz