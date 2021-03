Rügen: Betrunkener BMW-Fahrer knallt gegen Schild und schleift es mit

Putbus

Betrunken am Lenkrad, aber Fluchtreflex funktionierte wohl noch: Ein BMW-Fahrer (62) hat am Sonntagabend in Kasnevitz ein Hinweisschild umgefahren und funkenschlagend mitgeschleift. Wie die Polizei am Montag früh mitteilte, war der Mann gegen 18.05 Uhr auf Landesstraße 29 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei rammte er das Schild, das umknickte und sich unter dem Wagen verhakte. Trotz des Schepperns fuhr der Mann weiter Richtung Putbus. Augenzeugen informierten die Polizei und folgten dem Flüchtigen.

In Putbus konnte der Unfallfahrer bis zum Eintreffen einer Funkwagenbesatzung festgehalten werden. Die Beamten ließen ihn pusten – diie Atemalkoholmessung ergab 2,41 Promille. Daraufhin war eine Blutprobe fällig, und der Mann musste seinen Führerschein abgeben. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Die Schäden am Auto und an dem Hinweisschild belaufen sich den Angaben zufolge auf 5000 Euro.

Von OZ