Binz

Der Hotelpool ist leer und Haustechniker Torsten Heese steht mittendrin. „Solange wie jetzt war der Pool noch nie trockengelegt“, sagt Heese, der im Binzer Hotel „Arkona“ für die Technik verantwortlich ist. Irgendwann im November habe seine Crew das Wasser abgelassen. Fast sieben Monate ist das jetzt her. Um ihn wieder mit Wasser zu befüllen und auf wohlige 28 Grad aufzuwärmen, bräuchte man nur zwei Tage.

Politik muss Starttermin benennen

Generaldirektorin der Dr. Hutter-Hotelgruppe, Birte Löhr, steht auf der Dachterrasse des Hotels "Rugard". Quelle: Stefan Sauer

Das Hotel bereitet sich auf ein Reset vor. Die Inzidenzen sinken. Die Systeme müssen hochgefahren werden. Lieferketten müssen ins Laufen kommen, Mitarbeiter aus der Kurzarbeit geholt werden. “Das Problem ist, dass wir bislang nicht wissen, wann wir wieder starten dürfen und in welchem Umfang“, sagt Birte Löhr, Direktorin der Dr. Hutter-Hotelgruppe, zu der auch das „Arkona“ gehört. Sie erwarte jetzt eine klare Auskunft von der Politik. Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bayern – andere Bundesländer gäben der Branche eine klare Perspektive. Auch für Mecklenburg-Vorpommern müsse endlich Klarheit herrschen, weil Gäste jetzt ihren Urlaub buchen.

Wäsche lag sieben Monate im Schrank

Nach sieben Wochen im Schrank muss die Hotelwäsche durchgewaschen werden. Personalmanagerin Rachel Armstrong steht an einem vollbepackten Wäschewagen Quelle: Stefan Sauer

Die Hotelgruppe betreibt auf Rügen vier Hotels mit insgesamt 1100 Betten, darunter auch das „Rugard“. Von den 254 Mitarbeitern verharren noch 208 in Kurzarbeit. Vor allem Techniker möbeln jetzt die Häuser auf: Fensterputzer Henry Breitsprecher arbeitet sich bereits an der Hotelfront von Fenster zu Fenster. Im Kellergeschoss hat das Housekeeping die Wäschewagen mit Bademänteln, Bettwäsche, Handtüchern befüllt. Die Wäsche lag sieben Monate im Schrank. „Wir müssen alles durchwaschen lassen, damit die Wäsche duftet, wenn die Gäste kommen“, so Löhr. Doch noch sei es zu früh, den Auftrag bei der Wäscherei auszulösen, weil man nicht wisse, wann es wieder losgeht. Die Maschinerie beginnt dann richtig laufen, wenn die Politik einen Starttermin nennt.

Vorbereitungen müssen anlaufen

Haustechniker Torsten Heese steht im leeren Pool des Hotels "Arkona" Quelle: Stefan Sauer

Die Branche macht Druck: Dürften die Hotels zum Start nur Gäste für 50 Prozent Belegungskapazität empfangen, müsse weniger Personal aus der Kurzarbeit geholt werden. Vor allem bräuchten die Lebensmittel-und Gourmet-Lieferanten Vorlauf, um Waren zu ordern, damit die Küchenchefs den Einkauf tätigen können. Eine komplexe Dominokette muss angestoßen werden, damit der erste Gast auf Rügen empfangen werden kann. „Wir benötigen zweieinhalb Wochen Vorlauf“, sagt Löhr. Zweieinhalb Wochen – gleich 17 Tage. Dann wäre es Pfingsten.

„Wir könnten am 19. Mai starten“

Der Binzer Kurdirektor Kai Gardeja Quelle: Stefan Sauer

Geht es nach dem Binzer Kurdirektor Kai Gardeja könnte alles noch viel schneller gehen. Starttermin: 19. Mai. „Genauso wie die Bürger der Politik vertraut haben, dass die Pandemie-Entscheidungen von Land und Bund die richtigen sind, sollte die Politik jetzt den Vertrauensvorschuss zurückgeben“, sagt er. Der Ort habe sich basierend auf den Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr vorbereitet. Für die Gäste wurden ein digitaler Reiseführer erstellt und ausreichende Testkapazitäten geschaffen. Für die 220 Rettungsschwimmer, die im Sommer die Strände bewachen, sei ein Hygienekonzept erarbeitet worden: 12,5 Quadratmeter Platz für jeden, Vollverpflegung. Für die Veranstaltungen gebe es individuelle Schutzkonzepte. „Man kann davon ausgehen, dass die Leute hier vor Ort Experten auf Augenhöhe sind, um eine verantwortungsvolle Öffnung zu garantieren“, sagt Gardeja, Kurdirektor seit sechs Jahren.

„Die Menschen brauchen Zuspruch von der Politik“

Noch sind die Strände an Rügens Küste leer, die Promenaden verwaist und die Läden geschlossen. Im Vor-Pandemie-Jahr 2019 zählte Binz, mit 20 000 Gästebetten größtes Ostseebad auf der Insel, rund 600 000 Gäste und 3,2 Millionen Übernachtungen. Das Oster-Geschäft sei bereits verloren. „Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr auf 450 000 Gäste kommen werden“, so der Kurchef.

Der SPD- Gesundheitsexperte Karl Lauterbach twitterte am Wochenende: „Der Sommer wird gut.“ Ein solches Signal wünsche sie sich jetzt auch von der Landesregierung, sagt die Binzer Hotelmanagerin Birte Löhr. „Wir müssen in diesem Sommer das maximale Geld einnehmen, damit wir über den nächsten Winter kommen.“ Während sich im vergangenen Jahr die Gäste auf Umbuchungen eingelassen hätten, seien sie in diesem Jahr sehr zurückhaltend. Der Vorbuchungsstand für die Ferien liegt bei 20 Prozent. „Die Menschen brauchen endlich Zuspruch von der Politik: Genießt den Sommer.“

Von Martina Rathke