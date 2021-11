Sassnitz

Das Drehkreuz hat Fahrt aufgenommen: Der Hafen Sassnitz-Mukran auf Rügen zieht nach zwei Jahren eine positive Bilanz der neuen Direktverbindung von und nach China. Nachdem im vergangenen Jahr rund 30 000 Container auf diesem Strang der sogenannten Neuen Seidenstraße umgeschlagen wurden, rechnet der Hafenchef für dieses Jahr mit insgesamt 50 000 Blechboxen im 20-Fuß-Standardformat (TEU).

Die Container kommen auf bis zu 740 Meter langen Zügen aus dem chinesischen Xian in dem Rügener Hafen an – oder machen sich von hier auf die 10 000 Kilometer lange Reise in die Gegenrichtung. Von hier aus werden die Container gleich weitertransportiert. Entweder auf Gleisen oder per Schiff ins schwedische Karlshamn oder nach Hull in England.

Durchschnittlich zwölf Abfahrten und Ankünfte pro Woche

Während der weltweite Güterumschlag stockt, läuft es auf der Neuen Seidenstraße, benannt nach dem historischen Vorbild, gerade ziemlich gut, heißt es in Mukran. Vor wenigen Tagen herrschte zeitweise sogar fast so etwas wie Gedränge an den Sassnitzer Kaikanten. Innerhalb von 24 Stunden machten gleich vier Frachtschiffe fest, um Container zu laden oder zu löschen. Blechboxen mit einer Gesamtlänge von 1200 TEU wurden hin- und her gehievt.

Genau zwei Jahre ist es her, dass die ersten Testfahrten zwischen dem Reich der Mitte und Vorpommern stattfanden. „Unsere Anstrengungen und gezielten langfristigen Investitionen der vergangenen Jahre in Infrastruktur und Umschlagtechnik im Rahmen der Transformation zu einem modernen Multifunktionshafen machen sich bezahlt“, sagt Hafenchef Harm Sievers laut einer Pressemitteilung.

Einziger Hafen mit russischen Breitspurgleisen Der Fährhafen Mukran im gleichnamigen Stadtteil von Sassitz auf Rügen wurde 1986 nach vier Jahren Bauzeit in Betrieb genommen, er galt als Prestigeprojekt der DDR-Führung. Auf dem Gelände liegen auch sowjetische Breitspurgleise. Es ist der einzige Hafen in Mitteleuropa, der russische Züge ohne Spurwechsel abfertigen kann. Nach 1990 kamen immer weniger Eisenbahnfähren. Inzwischen ist Mukran ein wichtiger Hafen für Offshore-Windparks und den Bau der beiden russischen Nord-Stream Pipelines – was ihn 2020 zum Gegenstand von Sanktionsdrohungen aus den USA machte.

Durchschnittlich zwölf Abfahrten und Ankünfte der langen Chinazüge stehen pro Woche auf dem Fahrplan. Die lange Strecke führt ab China über Kasachstan, Russland und Weißrussland. Im Hafen von Baltijsk, der zur russischen Exklave Kaliningrad gehört, werden die Güterzüge auf Schiffe geladen, die letzten Kilometer der langen Reise von Zentralchina nach Rügen geht es über die Ostsee.

Etwa zwölf Tage sind die Züge nach China unterwegs

Zwölf Tage seien die Züge im Schnitt unterwegs, teilt der Hafen mit. Dem Vernehmen nach können es schon auch schon mal 18 oder 20 Tage sein, wenn es an der Grenze zu Wartezeiten kommt. Corona spiele hier ebenfalls eine Rolle. Auch das ist noch vergleichsweise flott: Auf dem Seeweg waren bereits vor der Pandemie Frachtlaufzeiten zwischen Deutschland und China von sechs Wochen die Regel.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für den Hafen ist die gute Entwicklung der Seidenstraße-Route ein echter Segen. Der Güterumschlag im östlichsten deutschen Tiefwasserhafen ging jahrelang zurück. Stattdessen gewannen Bau und Service der Offshore-Windparks an Bedeutung sowie die Verlegung der Nord-Stream-Pipelines 1 und 2. Mit der Seidenstraße kam wieder die Fracht zurück. Nach den ersten Testfahren vor zwei Jahren war noch offen, ob sich Unternehmen und Speditionen überhaupt dafür interessieren, Güter auf diesem Weg von und nach China zu transportieren.

Harm Sievers, Geschäftsführer des Fährhafens Mukran auf Rügen. Quelle: Stefan Sauer

Die Route ist eine schnellere Alternative zu anderen, deutlich längeren Landverbindungen und Schiffspassagen. Der Liniendienst startete offiziell im März 2020 – mit der ersten Coronawelle. Prognosen halten eine halbe Million Container für möglich – das wären gut zehn mal so viele wie voraussichtlich in diesem Jahr in Sassnitz umgeladen werden.

Transportnetzwerk wächst weiter

Das auch „Baltic Sea Bridge“ genannte Transportnetzwerk wächst weiter. „Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung“, sagt Andreas Beyer, Linienmanager bei der Cuxhavener Reederei Breb, die mittlerweile drei Schiffe auf dem Seeteil der Neuen Seidenstraße einsetzt, ständig pendelt zwischen Mukran, Baltijsk, Schweden und Großbritannien. Für dieses Jahr rechnen die Cuxhavener sogar noch mit einer größeren Frachtmenge als die Hafenverwaltung: 60 000 TEU werden es laut Beyer bis Ende Dezember sein. Bisher schwankt das Aufkommen noch. Beyer: „Das Ziel muss sein, das Vorkommen zu festigen.“

Die Seidenstraße ist ein Mammutprojekt des Regimes in Peking, an dem sich insgesamt 70 Länder beteiligen. 900 Milliarden Euro sollen seit 2015 in neue Verkehrswege in Asien, Europa und Afrika fließen. Im Westen ist das Vorhaben umstritten, weil China neben dem Handel auch geopolitische Ziele durchsetzen wolle, wie Kritiker befürchten.

Von Gerald Kleine Wördemann