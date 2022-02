Waase

Der Focker Strom trennt Rügen von seiner „kleinen Schwester“ Ummanz. Eine 250 Meter lange Brücke verbindet die Inseln zwischen den Orten Mursewiek und Waase über diesen Arm der Ostsee. Wellenkämme liegen auf dem Wasser, Fischerboote schaukeln neben einem kleinen Leuchtturm. Schilf biegt sich im Wind.

Jetzt im Februar herrscht schon mal eine steife Brise. Die Idylle, die an ruhigen, sonnigen Tagen herrscht, ist dennoch zu erahnen. Hier direkt am Strom in Waase führt Andrea Köster seit Kurzem ihr Restaurant „Kutterschnute“. „Es ist ein traumhafter Ort und hier habe ich mir auch meinen Traum erfüllt“, sagt die 62-Jährige, die lange zu den wichtigsten Kommunalpolitikerinnen von Vorpommern zählte.

25 Jahre „regierte“ sie Rügens Hauptstadt Bergen als Bürgermeisterin. Sie wurde 2011 zur ersten Kreistagspräsidentin des Großkreises Vorpommern-Rügen gewählt, bekleidete das Amt acht Jahre lang. Und: Sie war eine der engsten Vertrauten von Angela Merkel im vorpommerschen Kanzlerinnen-Wahlkreis. Wenn die Regierungschef Rat an der Basis suchte, kontaktierte sie ihre CDU-Kollegin, kam privat auch als Gast aufs Grundstück der Bürgermeisterin in Bergen. Und diese wiederum konnte durch den engen Kontakt so manch’ wichtiges Projekt für ihre Region anschieben.

„Politik ist nicht mehr mein Lebensinhalt“

Der großen Politik hat Andrea Köster nun aber den Rücken gekehrt. Sie sei zwar weiterhin ein politischer Mensch und „im besten Sinne konservativ“, sie sitzt immer noch in Bergens Stadtvertretung und im Kreistag. „Doch das alles ist nicht mehr mein Lebensinhalt“, sagt sie. Dazu habe vor allem die Bergener Bürgermeisterwahl 2015 geführt, die sie verlor – nach einem aus ihrer Sicht unfairen und unschönen Wahlkampf.

Doch das sei nun Vergangenheit. Im Mittelpunkt stehe eine spannende Gegenwart mit dem eigenen Restaurant. Doch wie kam es zu dem Neuanfang? „Ich habe immer gern und gut gekocht für Gäste. Schon als Bürgermeisterin hatte ich die Idee, einmal die Woche in einem Gutshaus für viele Menschen zu kochen“, erzählt Andrea Köster.

Haus beim Besuch einer Freundin entdeckt

Beim Besuch einer Freundin auf Ummanz fiel ihr dann im vergangenen Jahr das markante Gebäude am Strom auf. 300 Jahre alt, früher Scheune des kirchlichen Guts auf Ummanz, 2014 frisch saniert. „Seinerzeit war hier noch ein Café drin, was aber während der Corona-Zeit oft geschlossen hatte. Ich dachte, hier kann ich etwas draus machen“, erinnert sich die Rüganerin.

Im September kaufte sie das Haus dem bekannten Rügener Investor Jürgen Breuer ab, baute im Innern leicht um und eröffnete im Oktober am 10.10. um 10 Uhr. Nun steht sie täglich (außer montags, dem Ruhetag) in der „Kutterschnute“, kocht, bedient, packt an, wo es nötig ist. Wie sie auf den Namen kam? „Es sollte etwas Maritimes sein, was zum Ort passt.“ Gemeinsam mit ihrer Tochter kam sie auf die Idee.

Nur mit Tochter Christin und Mitarbeiterin Diana Heenemann schmeißt sie derzeit den Betrieb mit 14 Tischen und 49 Plätzen. „Ich müsste das nicht mehr machen, aber ich bin ein Arbeitsmensch, das macht mir großen Spaß“, sagt die Ex-Bürgermeisterin: „Im Oktober war oft schon jeder Platz besetzt. Da hatten wir sehr gut zu tun, das habe ich unterschätzt.“ Im Sommer werde sie mehr Leute brauchen. Dann will sie auch draußen Tische platzieren – und Picknickdecken auf der Wiese direkt am Strom.

Für ihr Restaurant mit urigen Holztischen und markanten Dachbalken setzt die Frau, die im Seebad Göhren aufwuchs, auf „einfache Speisen mit guten Zutaten“. Fisch sei die Spezialität der „Kutterschnute“. „Es gibt immer mehrere Suppen, Kartoffelsalat, Würstchen, Milchreis eine Wurstplatte und eine Käseplatte mit Chutney und Schmalz. Für den Kuchen nutzen wir Stutenmilch von der Haflingerzucht nebenan. Was geht, machen wir selbst und wir beziehen von Partnern aus der Region fast nur einheimische Produkte“, betont Andrea Köster.

Diese Strategie gilt auch für ihren kleinen Laden im Restaurant. Hier bietet sie Kleidung, Honig und Kosmetik von einheimischen Unternehmern an.

Auch privat soll Ummanz Heimat werden

Ob sich das alles bald auch die Kanzlerin a. D. anschauen wird? „Ich gehe davon aus. Angela Merkel braucht nach ihren 16 Amtsjahren jetzt erst mal Abstand. Aber irgendwann wird sie kommen. Wir sind ja Freundinnen, halten weiter Kontakt“, sagt die „Kutterschnuten“-Chefin.

Vielleicht kann die einst „mächtigste Frau Europas“ ihre Stippvisite dann auch noch mit einem privaten Besuch bei Andrea Köster verbinden. Denn nach der Restauranteröffnung plant die Ex-Bürgermeisterin, auch ihren privaten Wohnsitz von Bergen nach Ummanz zu verlegen: „Wenn ich über die Brücke fahre und den Focker Strom überquere, dann fühle ich mich zu Hause“, sagt sie.

