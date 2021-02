Kap Arkona

„Bitte nicht zum Kap Arkona fahren.“ Deutlicher könnte der Aufruf der Freiwilligen Feuerwehr Putgarten nicht sein. „Zusätzlich zum Wind haben wir meterhohe Schneeverwehungen“, sagt Wehrführer Andreas Heinemann. „Anderswo auf Rügen haben sie keine Ahnung, was hier am Kap Arkona los ist.“ Es habe Anmutungen an den Jahrhundertwinter von 1978.

Auch deshalb sind am Wochenende viele Schneetouristen zum Kap gefahren. Sie wollten zum Rodelberg an der Wetterstation – und sind in ihren Autos eingeschneit. „Sie haben versucht, sich rausziehen zu lassen“, sagt der Wehrführer. Aber die Fahrzeuge seien bei Windstärke 9 binnen Minuten vorne und hinten zugeweht. „Die Straße wird ja auch immer schmaler. Und dann kam das nächste Auto“, sagt er. „Wir haben gestern von 22 Uhr an die Leute aus den Autos geholt.“ Sie seien zunächst auf dem Rügenhof untergebracht worden.

Feuerwehr im Schnee festgefahren

Beim Weg vom Einsatz nach Hause habe sich dann auch die Freiwillige Feuerwehr Altenkirchen festgefahren. „Wegen der Ignoranz und Dummheit der Leute bringen sich die Kameraden in Gefahr“, sagt Andreas Heinemann. Die Freiwillige Feuerwehr Kap Arkona konnte mit ihren Einsatzfahrzeugen gar nicht aus der Garage fahren. „Die Kameraden sind dann mit dem Radlader raus.“

Zwischenzeitlich waren unter anderem Putgarten, Fernlüttkevitz und Vitt nicht erreichbar. Der Einsatz dauert bis zum Montagmorgen an. Am Vormittag waren die Autos abgeschleppt, die Kreisstraße 1 wieder befahrbar. „Der Wind hält aber an“, sagt der Putgartener Wehrführer.

Momentan sei die Straße zwar frei, das könne sich aber jederzeit ändern. Die Gehwege seien bestimmt anderthalb Meter hoch mit Schnee verweht. „Mein Aufruf dient dazu, den Leuten klarzumachen, dass keine unnötigen Fahrten unternommen werden“, sagt Andreas Heinemann.

Auch die Tourismusgesellschaft Putgarten hatte am Wochenende auf ihrer Facebookseite vor dem Befahren der Straße zum Kap gewarnt. Von Donnerstag zu Freitag seien in Putgarten rund 15 bis 20 Zentimeter pulvriger Neuschnee gefallen

Starker Schneefall auf Rügen erwartet

Ansonsten blieb Mecklenburg-Vorpommern von winterlichen Wetterkapriolen am Wochenende weitgehend verschont. Laut Polizei kam es im Land zu vereinzelten witterungsbedingten Unfällen. Auf der B 194 bei Demmin flog ein Ast auf ein fahrendes Auto und beschädigte die Frontscheibe. Der Fahrer blieb unverletzt. Auf der B 106 bei Bad Kleinen stürzte ein Baum auf die Straße, den Autofahrer zur Seite räumten.

Lediglich im Norden Vorpommerns kam es punktuell zu kleineren Schneeverwehungen. In Demmin brach bei Frosttemperaturen ein Wasserrohr und setzte Teile einer Straße unter Wasser. Sofort bildete sich eine Eisfläche.

Und es wird noch heftiger: Der Hiddenseer Meteorologe Stefan Kreibohm rechnet ab Montagabend mit zum Teil starken Schneefällen zunächst im Süden von MV, dann aus Norden kommend. „Wir werden in den kommenden Tagen einen ausgeprägten Lake-Effekt haben“, so der Wetterexperte. Die Luft sauge sich über der Ostsee mit Feuchtigkeit voll und entlade sich dann vor allem in den Küstenregionen mit teils kräftigen, lokal eng begrenzten Schauern.

Ob örtlich zwei, 20 oder 30 Zentimeter Schnee fallen, lasse sich nicht vorhersagen, so Kreibohm. Da der Wind voraussichtlich bis Donnerstag stürmisch mit Böen von Stärke 8 bis 9 blase, könne es zu heftigen Verwehungen kommen. „Wer wichtige Fahrten zu unternehmen hat, sollte sie auf heute vorverlegen.“

Wo genau der Schnee niedergeht, hängt von der Windrichtung ab. Vor allem auf den Inseln Rügen und Hiddensee sei wegen deren exponierter Lage mit starken Schneefällen zu rechnen, so Kreibohm.

Von Cora Meyer