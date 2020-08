Mit dem Versenken der Granitblöcke am Adlergrund in der Ostsee vor Rügen wollten die Meeresschützer gegen den Fischfang protestieren. Dafür gab es unter anderem Kritik, weil so die Meeresboden-Biotope verändert würden. Dem widerspricht Greenpeace nun mit einem Gutachten.